Comenzó la segunda audiencia de cesura: el clan Sena conocerá las penas por el femicidio de Cecilia Stryzsowski

Live Blog Post

Comenzó la segunda audiencia de cesura

Este jueves, a partir de las 9 de la mañana, comenzó la segunda audiencia en la sala de la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia, donde la fiscalía, querella y defensa seguirán con el dictamen de planteamientos ante la jueza Dolly Fernández.

Cabe destacar que el miércoles, los abogados de César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, quienes fueron hallados culpables por el femicidio de Stryzsowski, pidieron que se declare nulo el veredicto. A su vez, la defensa de César Sena pidió que se investigue a Gloria Romero, mamá de la víctima, por falso testimonio.