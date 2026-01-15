El menor de ocho años resultó herido tras el choque de una Amarok contra un UTV en la zona de “La Frontera” en Pinamar.

Este jueves, pasadas las 16 horas, comenzó el traslado de Bastian, el menor de ocho años que resultó herido tras el choque de una Amarok contra un UTV en la zona de “La Frontera” en Pinamar. Según trascendió, el niño entrará al quirófano del Hospital Materno Infantil de Mar del Plata.

Video: así trasladan al menor Comenzó el traslado de Bastian, el menor que resultó herido tras un choque en Pinamar El traslado se concretará en un helicóptero sanitario de la Provincia de Buenos Aires, será “bajo estrictas medidas de cuidado”.

Cuál es el estado de salud del menor accidentado Desde el Hospital de Pinamar destacaron avances dentro de un cuadro de extrema complejidad, marcado principalmente por una grave lesión hepática.

Además, señalaron un dato alentador en la evolución clínica del menor. “Desde el día de ayer el paciente no requiere medicación para sostener la presión arterial, manteniéndose bajo monitoreo permanente del equipo de Terapia Intensiva”, indicaron desde el centro médico.

Qué dijo el conductor de la Amarok Manuel Molinari rompió el silencio y a través de sus redes sociales, pidió por el menor. “Quiero agradecer de corazón a todos los que se han comunicado y manifestado su preocupación por lo ocurrido”, comienza el comunicado que subió Molinari a sus historias de Instagram.