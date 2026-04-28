Cerveza, vino y marihuana: Verónica Ojeda reveló cómo fueron los últimos días de Maradona

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Declara Verónica Ojeda

Pasadas las 14.30, comenzó la declaración de Verónica Ojeda, expareja de Diego Maradona. “Fuimos pareja entre 2005 y 2014, y luego perdimos comunicación”, relató. En 2020, se reencontró con Diego debido a un episodio puntual: “Estábamos en pandemia, yo estaba en mi casa porque Dieguito no podía ir a la escuela y tenía zoom. Me suena mi teléfono y me llama una masajista de él que yo no conocía, diciéndome: ‘Verónica, sos la única persona que podés salvar a Diego’”.

Meses antes de la muerte del Diez, gracias a la masajista, logró coordinar un encuentro con Diego. En aquella ocasión, Verónica lo visitó junto a su hijo en su casa de Bella Vista.

A su vez, mencionó que durante la visita no lo vio bien físicamente. Ojeda detalló que tenía “la cara y las manos secas” y “los ojos amarillos”.

Por otro lado, criticó al entorno de Maradona: “La gente con él era de terror. Cada vez que entraba yo parecía que veían al demonio de Tasmania”. Ojeda indicó que la gente que “cuidaba” al exfutbolista “le daba cerveza, vino”. Incluso mencionó que una vez vio marihuana en la mesita de luz de Diego.

“Yo creía en Leopoldo Luque, todo lo que me decía para mí estaba bien. Él era el médico de Diego”, expresó Ojeda, quien además confirmó que el neurocirujano Leopoldo Luque le comunicó que era “indispensable” operarlo por el hematoma subdural en la Clínica Olivos.