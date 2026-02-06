Caso Rocío Alvarito: versiones cruzadas de la madre ponen en duda la causa de muerte de la joven

La semana pasada, un trágico episodio tuvo lugar en La Plata, donde una joven de 26 años, identificada como Rocío Alvarito, discutió con su pareja, cayó desde un segundo piso y murió. En las últimas horas, se conoció la declaración de la mamá de la joven, la cual dejó más preguntas que respuestas.

De acuerdo a la declaración a la cuál accedió MDZ, Nancy, mamá de Rocío, indicó que una vez su hija sufrió un ataque de pánico. “Recuerdo que una vez ella sufrió un ataque de pánico y la internaron en el Hospital Rossi, de esto me avisó su papá y fue allí que decidí ir a verla”, expresó.

Sin embargo, en diálogo con los medios, Nancy desmintió las versiones sobre los problemas de salud mental de su hija y negó que Roció se haya suicidado. “Era una chica llena de vida, con proyectos. Nunca pensó en quitarse la vida y eso del ataque de pánico es mentira”, manifestó, en diálogo con TN, lo cual se contradice con lo que declaró ante la Justicia. Según detalló, el ingreso hospitalario de la joven fue por deshidratación y no por un problema psiquiátrico.

La muerte de Rocío Alvarito El pasado 29 de enero, la pareja tuvo una acalorada discusión en su departamento. En un momento, debido a que la situación se tornó cada vez más tensa, García llamó al papá de la joven para pedirle ayuda. Rocío comenzó a guardar sus cosas y salió al balcón. Por ahora, no sabe exactamente qué fue lo que ocurrió posteriormente. Una de las hipótesis que manejan los investigadores es que la joven habría intentado bajar por el exterior del edificio.

La Plata muerte pareja Marcos Ariel García se encuentra detenido. X - @desaparecidaorg Tras el hecho, García fue detenido. Durante su declaración, el joven negó ser responsable de la muerte de su novia. Según indicó, ella se arrojó del balcón por decisión propia y él intentó evitarlo. Los familiares de Rocío señalaron a García como el principal responsable de la muerte de la joven. “Él la hizo salir de los grupos familiares, le cerró las redes, bloqueó amigos y la obligó a dejar su trabajo para irse con él”, sostuvo Nancy.