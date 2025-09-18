Caso Maradona: la Justicia determinó el procesamiento de Matías Morla y a las hermanas de Maradona

El exabogado de Diego Maradona, Maximiliano Pomargo y otros allegados quedaron involucrados en la causa que investiga movimientos de dinero en paraísos fiscales.

Un nuevo fallo se tomó respecto al juicio de Diego Armando Maradona, en este caso en relación a la apropiación ilegal de las marcas que tenía el ex jugador. Este jueves, la Justicia dispuso el procesamiento y el embargo de Matías Morla, el ex abogado y apoderado de Maradona. Donde además estaría involucrada su propia familia.

Esta medida se adoptó en la causa que investiga la presunta apropiación y explotación de los derechos de las marcas vinculadas a Diego Maradona, donde también incluye al cuñado del abogado, Maximiliano Pomargo, al administrador designado en su momento, Sergio Alejandro Garmendia, una escribana y a dos de las hermanas del exjugador.

Fueron las propias hijas del jugador quienes presentaron la documentación, donde se podían observar movimientos de dinero en cuentas de paraísos fiscales. Un dinero que estaría vinculado a acuerdos comerciales a nombre de la marca de su padre.

En un principio, Matías Morla había sido indagado y sobreseído en la causa, pero ahora, a partir de esta nueva resolución, se dictó su procesamiento junto a un embargo preventivo.

Las otras personas procesadas junto a Matías Morla Además del exabogado de Maradona, quien también fue procesado es su cuñado, Maximiliano Pomargo. Él estuvo junto a Maradona en los últimos días que vivió el entonces DT de Gimnasia en su casa de Tigre, incluso el día de su muerte, el 25 de noviembre de 2020.