Caso Loan: "Dejó de ser noticia, a pesar de que tendría que ser noticia permanentemente"

Hay provincias en las que piensan que es normal que un chico no esté. Nosotros siempre decimos que hay una hora que se llama “la hora de oro”, que es la hora cuando un chico se pierde, pero lamentablemente en nuestro país no la tenemos. No hay que esperar 48 para hacer la denuncia, las denuncias hay que hacerlas enseguida. Tiene que haber un sistema mucho más conectado. En la época de la tecnología, de las redes, uno no puede esperar ni siquiera unas horas para buscar a un chico.

Nosotros no salimos a las calles, lo que hacemos es la difusión y preferimos los casos donde tenemos contacto con la familia porque la familia necesita apoyo. Necesitan una voz cariñosa del otro lado del teléfono que te diga: “Vamos a intentar ayudarte”.

-¿Cuántos chicos aparecen y cuánto tardan en aparecer?

-Para la tranquilidad de todos el 95% aparece. Depende mucho de las edades. Hace unos años, había adolescentes que se iban de la casa a los 15/16 años, pero hoy hablamos de chicos de entre 11 y 12 años. Todos los chicos son iguales para nosotros. Lo que nos preocupa es que en nuestra página hay 42 chicos que eran menores cuando empezamos a buscarlos, ahora son mayores y nunca más se supo nada de ellos. Ellos siguen estando en la página, pero en una parte que dice que ya son mayores.

-¿Cuándo encuentran a un chico, te llena, sentís que tiene sentido lo que estás haciendo?

-En realidad, la tarea de Missing Children te llena. Cuando vos estás ayudando a alguien que ni siquiera sabes quien es y vos podes aportar aunque sea un granito de arena, es una caricia al alma. Somos nosotros los que más recibimos que lo que damos. Estamos siempre pensando qué más podemos hacer, porque siempre nos resulta insuficiente. Siempre estamos pensando que no puede ser que haya 42 chicos mayores que no sabemos donde están.

Lidia Grinecher entrevista MDZ.jpg Lidia Grinecher, expresidenta y voluntaria de Missing Children. Agustín Tubio - MDZ

Somos un grupo de 18 voluntarios que tiene una organización mágnifica. No hay reglas, no hay un estatuto donde digamos como se hace. Todos tenemos nuestra responsabilidad y cuando uno no puede hay alguien que lo reemplaza. Es un grupo humano maravilloso. Pertenecer a ese grupo es una sensación muy hermosa.

Siempre pedimos que la mejor ayuda que se puede dar es que se mire lo que se publica. Cualquier ayuda sirve. Todo lo que publicamos, todo lo que difundimos es para que la gente también se comprometa, que sepa que hay chicos que se pierden. Siempre vamos a estar acompañándolos de la manera que podamos, ayudando en todo lo que se pueda.

-¿Tenes un estimado de cuántos chicos desaparecen por año en Argentina?

-No, no lo se. Nosotros podemos hablar de los chicos que tenemos búsqueda, que son alrededor de 132. Pero, estos solo son los que llegan a Missing Children. Hay casos que no llegan.

-¿Por qué pensás que hay casos como los de Lian y Loan que se mediatizan más que otros?

-Me encantaría saberlo. En el caso de Sofía Herrera, es la madre la que impulsa todas las publicaciones, es la madre que está siempre publicando, haciendo notas. Pero en los otros dos casos, fijate ¿Quién habla hoy de Loan?. Deja de ser noticia, a pesar de que tendría que ser noticia permanentemente. Son chicos que siguen perdidos y no se sabe dónde están. Nosotros seguimos publicando las fotos. Siempre pensamos en positivo, tenemos esperanza y pensamos que pueden aparecer. Además, publicamos la foto de cuando se perdió y la foto de como se supone que está ahora.

-¿Hubo algún caso en el que gracias a esa foto apareció un chico?

-Conocí un solo caso. El chico que estaba desaparecido y fue encontrado, era igual a la progresión. Salvo que en la foto estaba peladito y en la realidad el chico estaba lleno de rulos. Era idéntico, fue impresionante. Siempre lo que planteamos es: “ante una duda llamanos, ante una duda contactate”.

-Para ir cerrando, desde ya agradecerte por acompañarnos, quería preguntarte: ¿crees que Lian y Loan van aparecer?

-Nosotros siempre pensamos que sí, hasta que no se diga lo contrario, pensamos que si. Pensamos lo mismo de todos los casos de chicos perdidos. Ojalá que aparezcan, que aparezcan bien, Lian, Loan y todos los chicos que están perdidos hace tantos años. Sigan difundiendo porque nosotros sin la tarea de los medios nos resultaría imposible poder seguir difundiendo. Gracias en nombre de todos los voluntarios de Missing Children y de los chicos perdidos.