Caso Sofía Herrera: cuál fue el resultado del ADN realizado a la hija de uno de los detenidos del caso Loan

El caso de Sofía Herrera, una niña de tres años que fue vista por última vez en 2008 en un camping de Tierra del Fuego, volvió a la luz de manera inesperada luego de que se extendiera la investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña.

Sucede que uno de los detenidos en el marco de esa segunda causa, Carlos Pérez -un capitán de navío retirado- tiene una hija que aguarda rasgos físicos muy similares con Sofía Herrera. Las comparaciones se hicieron una constante en las redes sociales, pero todo explotó luego de que una testigo declaró que reconoció a Carlos Pérez en Tierra del Fuego para esa época (2008).

En diciembre pasado, el fiscal de Río Grande, Ariel Pinno, ordenó que se hiciera un análisis de ADN. Transcurrió la feria judicial y concluida la misma, el 24 de febrero se llevó a cabo la muestra por hisopado de saliva, en el barrio Villa Itatí de Resistencia, con un operativo del que fue parte la Dirección General de Investigaciones de la Policía del Chaco, ayudantes fiscales, una bioquímica del Poder Judicial y agentes provenientes de Tierra del Fuego.

La reconstrucción de cómo puede lucir Sofía Herrera en la actualidad.

“El resultado del ADN estará en 30 días“, adelantó María Elena Delgado, la mamá de la menor desaparecida, en diálogo con TN. Sin embargo, esos resultados ya fueron difundidos y la novedad principal es que el cotejo dio negativo. La hija de Carlos Pérez no es Sofía Herrera.

En diálogo con la agencia Noticias Argentinas, Delgado explicó lo sucedido y cómo dio la prueba: "El resultado salió anoche, me enteré porque me llamó nuestro abogado Francisco Ibarra y ahí me dijo que el resultado había sido negativo".

"Este resultado lo esperábamos, por la foto que vi de la chiquita yo ya sabía que no era mi hija, pero la Justicia es la que decidió hacer el ADN", detalló Delgado, quien anteriormente ya había puesto en duda la positividad de la muestra.

Por último, manifestó: "Estamos muy apenados pero bueno, también descartamos definitivamente que no se trata de mi hija Sofía, y seguiremos adelante con la búsqueda".