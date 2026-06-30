Caso Loan: declaran los padres y los hermanos en una audiencia clave a dos años de la desaparición
José Peña y María Noguera serán los primeros testigos ante el tribunal este martes desde las 9:30.
José Peña y María Noguera serán los primeros testigos ante el tribunal este martes desde las 9:30.
A dos años del hecho que conmocionó al país, el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña ingresa en una etapa de definiciones fundamentales. Los padres del menor, José Peña y María Noguera, declararán este martes ante el Tribunal Oral Federal en el marco de la causa que investiga la presunta sustracción y ocultamiento de su hijo.
La audiencia está programada para comenzar a las 9:30 frente a los jueces Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco. Se trata de una jornada de alta carga institucional y emotiva, ya que abrirá formalmente la recepción de testimonios directos del entorno familiar más cercano al nene que fue visto por última vez en la localidad correntina de 9 de Julio.
El testimonio de José Peña, padre de Loan, es considerado una pieza clave por la querella y la fiscalía. El hombre se referirá detalladamente a su participación en el almuerzo realizado en la casa de la abuela Catalina, situado en el paraje rural El Algarrobal.
Aquel encuentro familiar marcó el inicio de la tragedia: fue la última vez que se vio al menor con vida antes de que se dirigiera junto a un grupo de adultos y otros niños hacia un naranjal cercano, lugar donde se le perdió el rastro de manera definitiva. Los jueces buscarán detectar contradicciones o precisiones sobre los movimientos de los principales imputados durante los minutos previos y posteriores a la desaparición.
Tras un inicio de juicio accidentado durante la semana pasada, este miércoles se comenzó de 0 y se leerán nuevamente las acusaciones a los imputados.
Una vez se retomó el juicio por la desaparición de Loan, desde secretaría alertaron que no estaban presentes los abogados defensores Di Tella, Monti, Janson, Leguizamon y Pelegrini.
Luego de un extenso cuarto intermedio, el tribunal decidió rechazar el pedido de la Fiscalía para tratar el caso de Rossi Colombo de forma diferenciada y se volverá a dar lectura a la acusación.
Por este motivo, se extenderá esta audiencia, aun sin avances, hasta las 18 de este miércoles.
Además, se obligará a los imputados no detenidos a presentarse en la sala una hora antes de que se inicien las sesiones.
Un representante del tribunal expresó que la reanudación del juicio se demora nuevamente, por lo menos por 20 minutos más.
Jueces, fiscales y abogados se cruzaron por más de una hora por la situación de los imputados y la repercusión mediática.
Tras esto, sin llegar a ningún punto en concreto, el Tribunal dictó un cuarto intermedio.
A raíz de la polémica que generó la falta y posterior incorporación de Rossi Colombo, y la lectura de la acusación cuando se conectó, los fiscales pidieron la detención de todos los imputados para que "esto no vuelva a ocurrir" planteando que el caso se puede anular, como el primer proceso por la muerte de Diego Armando Maradona.
La jornada judicial empezó de manera convulsa. Al volver con la audiencia, se denunció que la conexión del imputado Federico Rossi Colombo, quien ayer faltó y generó polémica, desde Tucumán fue cortada por "falta de datos".
En el comienzo de la audiencia, desde la Fiscalía aquejaron la falta de Alan Cañete, uno de los imputados por encubrimiento.
A pesar de que el juez Fermín Cerolini ordenó que "se queden todos sentados", segundos después todos los miembros del tribunal se levantaron y se fueron momentáneamente para luego dictar un cuarto intermedio.
La audiencia continuará este miércoles a las 9:30 de la mañana con el fin de continuar con los lineamientos de apertura de la querella.
De forma virtual y acompañado de su abogado, el psicólogo forense tucumano Esteban Rossi Colombo se presentó en la audiencia.
Al volver del cuarto intermedio, el tribunal finalizó la lectura de los cargos penales que pesan contra el capitán de navío retirado Carlos Pérez y la exfuncionaria municipal Victoria Caillava. A lo largo del procedimiento, Caillava mostró su disconformidad de manera gestual, moviendo la cabeza en señal de negación cuando la secretaría detalló el episodio del lavado de su camioneta, así como cuando se expuso que no se colocaron las fajas de seguridad correspondientes en el momento en que sus vehículos fueron entregados a la Policía de Corrientes.
Por el contrario, la acusada asintió con la cabeza cuando se leyó un fragmento de su propia declaración indagatoria, en la cual señalaba que al principio creyó que Loan se había perdido, pero que luego dudó de que el niño pudiera haber caminado tanto, manifestando además enojo hacia los adultos a cargo de su cuidado. En aquel testimonio, la mujer insistió en que el grupo estaba compuesto por tres adultos y que, debido al descuido de esas personas, hoy hay gente inocente bajo proceso judicial. Por su parte, la defensa argumentó que Caillava y Pérez decidieron entregar de manera voluntaria su camioneta Ford Ranger y su Ford Ka a la comisaría ante los rumores que circulaban en su contra, justificando dicha acción bajo el temor de que les plantaran alguna prueba falsa.
El inicio de la audiencia se vio interrumpido por varios minutos debido a severos problemas en la conexión remota de Mónica Millapi, una de las principales imputadas por la sustracción del menor. La mujer, quien es enfermera, esposa de Daniel “Fierrito” Ramírez y una de las personas que acompañó a Loan al naranjal, se encuentra cumpliendo arresto domiciliario con tobillera electrónica en la provincia de Neuquén. Ante los constantes cortes en la transmisión de video, su abogado defensor se vio obligado a comunicarse con ella telefónicamente para coordinar que restableciera la conexión a través de su teléfono celular.
Este imprevisto técnico generó una pausa que fue aprovechada por Laudelina Peña para mantener una conversación privada con su abogada defensora. Al reanudarse la actividad, el presidente del tribunal le llamó la atención a la tía de Loan y le advirtió de manera tajante que debía permanecer completamente visible ante la cámara durante todo el desarrollo de la jornada; de lo contrario, se revocaría su modalidad actual y se ordenaría su inmediato traslado a un establecimiento de Gendarmería Nacional para garantizar el correcto seguimiento del debate.
El psicólogo forense tucumano Esteban Rossi Colombo, imputado en la causa por la desaparición de Loan Peña, no se presentó a la audiencia judicial programada para esta mañana. Ante su inasistencia, el profesional fue declarado en rebeldía y el tribunal ordenó de inmediato su detención. El especialista afronta graves cargos en el expediente, ya que está acusado de ser coautor de privación ilegítima de la libertad, estafa calificada y encubrimiento, además de imputársele falso testimonio en audiencia, violación de secretos y usurpación de títulos por ejercer la psicología sin la matrícula correspondiente en la provincia de Corrientes.
La Fiscalía aprovechó la jornada para solicitar que también se detuviera al resto de los imputados que actualmente transitan el proceso en libertad, pero este requerimiento fue rechazado por el tribunal. Tanto Rossi Colombo como su abogado defensor habían sido debidamente notificados sobre el cronograma de las audiencias a mediados de abril; sin embargo, en el transcurso de ese período, el letrado fue apartado de la defensa del psicólogo, complicando aún más su situación de cara al inicio del juicio.
"Se acreditó que el día 13 de junio de 2024, Loan Peña llegó al campo junto con su padre José María Peña, quien decidió, sin previo aviso, llevar a su hijo a almorzar a la casa de su abuela. Salieron a caballo de su domicilio a las 9 horas aproximadamente. En el lugar ya se encontraba Catalina Peña y al poco tiempo llegaron Antonio Benítez con su hijo. Con posterioridad llegaron Carlos Pérez y María Victoria Caillava alrededor de las 12 en su camioneta Ford Ranger, y finalmente, Daniel Ramírez y Mónica Millapi con su hija y dos sobrinos", relató la Justicia sobre cómo fue el escenario previo a la desaparición del menor.
Y sumaron que "la cronología de los hechos permite cuadrar que la sustracción de Loan ocurrió luego del almuerzo, registrado por una fotografía a las 13.53 horas. Caminando a una zona de monte con personas mayores de edad. Avisando de la desaparición a las 15.36".
Así se determinó el delito de "sustracción y ocultamiento".
Se acusó a "Daniel Ramírez, Antonio Benítez, Mónica Millapi y Laudelina Peña, aprovechando que Jose Peña y la abuela de Loan se encontraban haciendo la sobremesa, conversando con Carlos Pérez y María Caillava, apartaron de la custodia de su padre al menor, usando la excusa de ir a buscar naranjas".
Una vez en el naranjal, se produjo un suceso que desencadenó la sustracción del menor, quien luego fue alejado del lugar y ocultado. Usando para eso el vehículo Ford Ranger del matrimonio Pérez-Caillava, donde encontraron datos oloríficos", y "También se acreditó que para la sustracción se contó con la evasión del comisario Maciel".
Laudelina Peña, Antonio Bernardino Benítez, Walter Maciel, María Victoria Caillava, Carlos Pérez, Mónica del Carmen Millapi y Daniel "Fierrito" Ramírez, ya están presentes en la sala.
Mientras la mayoria de los imptuados están presentes en Corrientes, Mónica del Carmen Millapi sigue la audiencia de forma virtual.
Richar Vallejo, abogado defensor del excomisario Walter Maciel, habló con la prensa local en el marco del juicio por Loan Peña. Ahí, el letrado aseguró estar "convencido de que esto fue un accidente", y mantiene la versión de que el menor fue atropellado por Pérez y Caillava.
A estos dos fue a quienes apuntó como los culpables del hecho y sumó a Laudelina Peña "por mentir".
Además, sumó que su defendido "está ansioso" a la espera del comienzo de la audiencia.
El caso, que se desencadenó en el paraje El Algarrobal aquel 13 de junio de 2024 luego de un almuerzo en la casa de la abuela Catalina, llega a los tribunales con una trama de encubrimiento, desvíos y sospechas cruzadas. Hasta el momento, la causa cuenta con 7 detenidos clave acusados por la sustracción y desaparición del menor, además de una decena de imputados secundarios. Seguí leyendo.