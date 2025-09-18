Presenta:

Caos vehicular en Santa Fe y 9 de Julio: dos colectivos chocaron y hay un operativo en la zona

En pleno barrio de Retiro, se registró un choque entre dos colectivos, lo que desató un operativo policial en la zona y un importante caos vehicular.

La Policía de la Ciudad trabaja en la zona tras el impacto entre los colectivos.&nbsp;

Agustina Castro / MDZ

Este jueves por la mañana, el caos predomina en la esquina de Santa Fe y Carlos Pellegrini, en pleno barrio porteño de Retiro, debido a un choque entre dos colectivos. Según constató MDZ, un colectivo de la línea 150 impactó con la parte trasera de otra unidad de la línea 108.

Noticia en desarrollo...

