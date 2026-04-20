Buscan e investigan a una joven que desapareció de una comunidad terapéutica en Córdoba

Se trata de Martina Simona Scalko, de 24 años, vista por última vez este domingo en Santa María de Punilla.

Las autoridades locales y provinciales mantienen el alerta en terminales de ómnibus y rutas de la región.

Una intensa búsqueda se desarrolla en la zona del Valle de Punilla, Córdoba tras la desaparición de Martina Simona Scalko, de 24 años. Según informaron fuentes judiciales, la joven fue vista por última vez este domingo 19 de abril, tras ausentarse de la comunidad terapéutica Santa María (ex Hospital Colonia Santa María).

Ante el hermetismo reinante sobre su posible paradero, el Ministerio Público Fiscal de Córdoba (MPF), bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción de Competencia Múltiple N°2 de Cosquín, activó el protocolo de búsqueda oficial. Las autoridades solicitan de manera urgente cualquier información de relevancia que pueda aportar la ciudadanía para localizar a Scalko.

En el pedido de paradero se detallaron las características físicas de la joven para facilitar su identificación:

Estatura: 1,65 metros aproximadamente.

Contextura y tez: Blanca, de cabello castaño claro y ondulado.

Rasgos distintivos: Posee un lunar en la nariz y un tatuaje de un laurel en su muñeca izquierda. Vestimenta al momento de la desaparición Al momento de retirarse del establecimiento de salud en Santa María de Punilla, Martina Scalko vestía un atuendo íntegramente oscuro:

Pantalón negro.

Remera negra.

Campera de abrigo negra con detalle de peluche en la capucha. Las autoridades locales y provinciales mantienen el alerta en terminales de ómnibus y rutas de la región. Se solicita a cualquier persona que pueda haberla visto o tenga datos sobre su ubicación, que se comunique de inmediato con los siguientes contactos: