Buscan a dos "ladrones con gafas" por un asalto millonario a recaudadores en Luján de Cuyo: quedaron filmados

Dos ladrones perpetraron la tarde del miércoles un millonario asalto a mano armada contra recaudadores en Luján de Cuyo . Los autores se alzaron con una importante cantidad de dinero, pero quedaron filmados por la cámara del vehículo de las víctimas. Mediante esas imágenes a las que accedió MDZ , que muestran sus rostros cubiertos con gafas, buscan identificarlos y atraparlos.

Fuentes policiales relataron que todo comenzó minutos después de las 14 cuando los trabajadores, 27 y 33 años, terminaron de buscar la recaudación del supermercado R16 Autoservicio , ubicado sobre ruta 16, entre calle Los Glaciares y ruta 15 de Ugarteche , y salieron a bordo de la Fiat Ducato blanca en la que se movilizan para llevar a cabo esa tarea.

Acto seguido, salieron hacia la ruta 40, en dirección al norte, y a los pocos metros se les puso a la par un Chevrolet Onix blanco que no tenía la chapa patente colocada. En el interior de ese auto iban dos sujetos, uno de los cuales les exhibió un arma de fuego e hizo señas para que detuvieran la marcha.

Sin opciones, las víctimas frenaron e inmediatamente fueron abordados por los asaltantes, ambos con gorras y gafas oscuras, uno por cada lado del vehículo utilitario. Fue allí cuando uno de los maleantes, que de acuerdo con la descripción de los denunciantes tenía contextura robusta, era pelado y con barba, les apuntó con un arma de fuego y, mediante amenazas, robó la caja con 11.000.000 de pesos en efectivo de la recaudación.

Seguidamente, los dos malvivientes volvieron a subir al Chevrolet Onix y se dieron a la fuga a toda velocidad, con cuantioso botín en su poder.

Las imágenes que complicaron a los ladrones

En tanto, las víctimas consiguieron pedir auxilio y personal policial se hizo presente en la escena. Allí los recaudadores les relataron la secuencia y aportaron las imágenes del hecho captadas por la cámara de seguridad con la que está provista el utilitario que utilizan para trabajar.

asalto recaudadores Luján 2 El instante en que el conductor del utilitario fue abordado por uno de los delincuentes armados. MDZ.

Asimismo, en el lugar del hecho trabajó personal de la Policía Científica y detectives de la División Robos y Hurtos, para dar inicio a las tareas investigativas con las que buscan avanzar sobre la identidad de los autores.

En tanto, la causa quedó a cargo del fiscal de Robos, Hurtos Agravados y Sustracción de Automotores Juan Manuel Bancalari, quien aguardaba por la incorporación de pruebas y testimoniales al expediente que se inició tras el hecho de inseguridad.