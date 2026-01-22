El hombre señalado como uno de los presuntos usurpadores de la vivienda de Claudia Ferro, desapareció en diciembre de 2024 en Bahía, Brasil.

Buscan en Brasil a uno de los usurpadores de la casa de Claudia Ferro.

Ezequiel Tuttolomondo, uno de los supuestos usurpadores de la vivienda de Claudia Ferro, permanece desaparecido desde hace más de un año en Brasil. Las autoridades del Estado de Bahía difundieron información con sus características físicas para facilitar su localización.

Según el comunicado oficial, Tuttolomondo, de 30 años y oriundo de Santa Fe, fue visto por última vez el 1° de diciembre de 2024, cuando envió un mensaje de texto a su madre.

Su presencia en los medios se recuerda por las apariciones frente a las cámaras usando un disfraz de Mickey para ocultar su rostro.

La búsqueda de uno de los usurpadores El hombre fue señalado como presunto usurpador de la vivienda de Ferro, de 52 años, quien desapareció a fines de diciembre de 2016. Aunque nunca fue formalmente imputado, su notoriedad mediática creció porque se lo vio frecuentemente en el domicilio de la mujer, donde declaró: “Estoy hace un mes. Vivo en una pieza. No pago alquiler. Me hago cargo de la luz y del agua. Yo arreglé todo con ‘Charly’. A Claudia no la conozco en persona. Soy seguidor suyo y de su trabajo a través de las redes”.

Más tarde se confirmó que “Charly” era Gutiérrez Manrique, acusado junto con su pareja, Claudia Perdomo Montilla, de haber usurpado la propiedad. Según su declaración, Ferro lo conoció en 2010 durante sus actividades artísticas en la avenida Corrientes y, poco antes de desaparecer, le pidió que cuidara su casa y sus tres perros mientras viajaba probablemente a Brasil.