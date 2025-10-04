Averiguación de paradero: buscan a una menor de 13 años en San Rafael

Dan Zoe Ayende Poblete fue vista por última vez este viernes a las 22 horas. El Ministerio Público Fiscal solicita colaboración para dar con su paradero.

La Oficina Fiscal N° 1 de San Rafael, dependiente del Ministerio Público Fiscal, emitió un comunicado urgente solicitando la colaboración de la población para dar con el paradero de la menor Dan Zoe Ayende Poblete, de 13 años.

La joven fue vista por última vez este viernes 3 de octubre a las 22 horas en San Rafael. Las autoridades judiciales solicitan la publicación de los datos y la fotografía de la menor a través de todos los medios y plataformas disponibles.

Características y vestimenta De acuerdo con la información detallada en el expediente en curso, las características físicas de Dan Zoe Ayende Poblete son las siguientes:

Estatura: Mide 1.65 metros.

Contextura: Su contextura es robusta.

Cabello y Ojos: Tiene el cabello negro ondulado y usa flequillo. Sus ojos son marrones y su tez es blanca.

Al momento de su desaparición, la menor llevaba puesta una pollera de jeans y una remera negra, calzando zapatillas blancas con rayas anaranjadas marca Fila.