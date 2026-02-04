Asesinaron a tiros a un expolicía en la puerta de su casa: los detalles del ataque

Julio César Reyes, un exmiembro de la Policía Federal Argentina (PFA), fue ultimado en la puerta de su casa dentro del partido de Merlo.

Al salir unos segundos de su casa, Julio César Reyes, exefectivo de la Policía Federal Argentina (PFA), fue asesinado a tiros en el partido de Merlo. La falta de su billetera apuntó la investigación a un homicidio en circunstancia de robo.

La reconstrucción del hecho sostiene que el crimen se perpetró en la madrugada de este martes cuando la víctima salió de su casa en búsqueda de un paquete de cigarrillos que se encontraba dentro de su auto. En ese momento, unos delincuentes lo interceptaron, presuntamente con la intención de robarle.

Se escucharon detonaciones, por lo que la mujer de Reyes salió a la calle, en donde se encontró con la trágica escena.

Tras la llegada de las autoridades, alertadas por medio de la línea de emergencias 911, se constató que la víctima había sufrido un balazo en la cabeza y otras heridas de bala en el cuerpo. Ante esto, el expolicía fue trasladado de urgencia al Hospital Eva Perón, en donde falleció.

La pistola de la víctima: una prueba clave Además, su pareja entregó poco después una pistola propiedad de Reyes, una pistola Glock calibre 9 milímetros, la que estaba encasquillada, es decir, se trabó tras intentar detonarse.