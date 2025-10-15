Asaltos en Luján de Cuyo y Las Heras: dos robos a punta de pistola terminaron en fuga

Los departamentos de Las Heras y Lujan de Cuyo fueron el escenario de dos asaltos perpetrados por delincuentes armados.

Dos asaltos a punta de pistola ocurrieron en la noche del martes en los departamentos de Luján de Cuyo y Las Heras. En ambos casos, dos delincuentes armados, abordaron a sus víctimas y se dieron a la fuga. En uno, la suma robada fue de varios cientos de miles de pesos, y en el otro, el botín fue un auto.

Lo citaron y lo robaron Minutos después de las 22, un hombre que había acordado por redes sociales la compra de un teléfono celular, se encontraba esperando al supuesto vendedor, cuando dos delincuentes lo abordaron y bajo amenazas y con un arma de fuego en mano le robaron 400.000 pesos en efectivo, la suma con la que iba a comprar el dispositivo.

Luego, se fugaron del punto de encuentro, el kilómetro 48 de la ruta 40, en un automóvil color gris, según relató la víctima a las autoridades.

Le robaron su auto en Las Heras Poco más de una hora después, precisamente sobre las 23.30, una mujer sufrió un violento robo al salir de su casa, ubicada en la calle Armada Argentina, en el departamento de Las Heras.