Arrancó la segunda audiencia del juicio por la muerte de Diego Maradona: quiénes declararán

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Burlando: “Estaba agonizando”

Previo a la audiencia, Fernando Burlando, abogado de Dalma y Gianinna Maradona, habló con los medios y señaló: “Las 12 horas de agonía están demostradas porque el corazón de Diego, en su ventrículo, tenía coágulos”.

“Esa mañana ni lo entraron a ver, nos mintieron a todos en la cara diciendo que Diego había ido a orinar cuando estaba agonizando”, expresó Burlando. A su vez, apuntó fuertemente contra Leopoldo Luque: “Hizo una movida para externarlo y el primer día se lo tomó y dijo 'no me molesten por ocho días'”.

Por otro lado, indicó que Gianinna fue engañada. “Fue víctima y protagonista de algo que tiene que ver con la manipulación, el daño, la estafa para externar a Diego”, concluyó.