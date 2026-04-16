Arrancó la segunda audiencia del juicio por la muerte de Diego Maradona: quiénes declararán

Ferrari: “No hicieron nada para evitar que Maradona muriera”
Durante su exposición, el fiscal Patricio Ferrari fue contundente al describir lo que ocurrió en las horas previas a la muerte de Diego Maradona. En ese sentido, sostuvo que el exfutbolista atravesó un proceso de deterioro prolongado sin recibir la atención adecuada. “Maradona empezó a morir 12 horas antes”, afirmó, al marcar que el desenlace no fue repentino, sino que hubo tiempo para intervenir.
En esa línea, Ferrari aseguró que existieron señales claras de alerta que fueron ignoradas por el equipo médico. “Existieron múltiples alarmas, pero decidieron no escucharlas”, señaló, y agregó que durante ese período “no hicieron nada para evitar que Maradona muriera”, apuntando directamente contra los profesionales imputados.
El fiscal también hizo foco en las condiciones de la internación domiciliaria, que consideró deficientes. “Una internación domiciliaria es un sanatorio en la casa, pero esto no pasó”, sostuvo.
Además, Ferrari fue aún más duro al calificar al grupo de acusados como “un grupo de improvisados”, en referencia a los siete profesionales que llegaron a juicio. Según adelantó, durante el debate se expondrán pruebas clave, entre ellas conversaciones telefónicas que permitirán reconstruir lo ocurrido.
El fiscal sentenció: “Diego gritaba, se ahogaba y hubo una indiferencia criminal”.