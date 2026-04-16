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Dalma y Gianinna Maradona junto a Verónica Ojeda en el juicio por la muerte de Diego Maradona.
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Arrancó la segunda audiencia del juicio por la muerte de Diego Maradona: quiénes declararán

El debate está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro. Siete de los ocho acusados de "homicidio simple con dolo eventual” serán juzgados.

Matías Chierasco

Este jueves a las 10 de la mañana, comenzó la segunda audiencia del juicio por la muerte de Diego Maradona. Siete de los ocho acusados de "homicidio simple con dolo eventual” serán juzgados y podrían enfrentar penas de hasta 25 años de prisión.

Video: comenzó el juicio por la muerte de Maradona

juicio por la muerte de Maradona

Se trata de Leopoldo Luciano Luque (45); Agustina Cosachov (41), Carlos Ángel Díaz (34), Nancy Edith Forlini (57), Mariano Ariel Perroni (45), Ricardo Omar Almirón (42) y Pedro Pablo Di Spagna (53). Todos se encuentran imputados por el delito de homicidio simple con dolo eventual, una figura que prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión.

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Burlando: “Estaba agonizando”

Previo a la audiencia, Fernando Burlando, abogado de Dalma y Gianinna Maradona, habló con los medios y señaló: “Las 12 horas de agonía están demostradas porque el corazón de Diego, en su ventrículo, tenía coágulos”.

“Esa mañana ni lo entraron a ver, nos mintieron a todos en la cara diciendo que Diego había ido a orinar cuando estaba agonizando”, expresó Burlando. A su vez, apuntó fuertemente contra Leopoldo Luque: “Hizo una movida para externarlo y el primer día se lo tomó y dijo 'no me molesten por ocho días'”.

Por otro lado, indicó que Gianinna fue engañada. “Fue víctima y protagonista de algo que tiene que ver con la manipulación, el daño, la estafa para externar a Diego”, concluyó.

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Quiénes van a declarar

Este jueves, el tribunal escuchará tres relatos determinantes:

  • Gianinna Maradona: La hija menor del exfutbolista con Claudia Villafañe abrirá la jornada. Su testimonio se centrará en las advertencias que la familia realizó sobre el deterioro físico de su padre y las supuestas trabas que el entorno médico ponía para su comunicación y cuidado.
  • Juan Carlos Pinto: Médico de la empresa +Vida. Fue el encargado de certificar el fallecimiento y quien lideró las maniobras de reanimación dentro del country San Andrés. Su relato es técnico y descriptivo sobre el estado en que encontró el cuerpo de Diego.
  • Personal de la Bonaerense: Un efectivo policial que participó del operativo inicial aportará detalles sobre la escena hallada en la habitación de la casa de Tigre y la preservación de las pruebas en los primeros minutos tras el deceso.

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Burlando: “Un llamado telefónico lo hubiese salvado a Diego”

El abogado Fernando Burlando, representante de Dalma y Gianinna Maradona, habló con MDZ y adelantó cómo continuará el proceso en los próximos días. “Creo que el jueves van a ser todas audiencias testimoniales”, señaló, y explicó que el objetivo será reconstruir en detalle lo ocurrido: “Vamos a arrancar con la recreación de toda la historia”.

Video: Burlando habló con MDZ

Burlando con MDZ

El abogado también se mostró confiado respecto al resultado del juicio. “Sí, estoy convencido de que va a haber justicia. Tengo mucha fe y confianza”, afirmó. En cuanto al estado de las hijas de Maradona, aseguró que “Dalma y Gianinna están tranquilas”.

“Un llamado telefónico lo hubiese salvado a Diego”, sostuvo, al insistir en que hubo omisiones que podrían haber evitado el fatal desenlace.

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Qué dijo el abogado de Cosachov

El abogado de la psiquiatra Agustina Cosachov, Vadim Mischanchuk sostuvo: “El encargado de la salud de Diego Armando Maradona era el propio Diego Armando Maradona”.

“Decir que Cosachov 'experimentaba' con el cuerpo es agraviante”, expresó, en cuanto a los dichos del abogado Fernando Burlando.

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Roberto Rallín: "Si Diego estuviera vivo diría que no condenen a Luque"

Roberto Rallín, abogado defensor del neurocirujano Leopoldo Luque, señaló que "si Diego estuviera vivo, diría que no condenaran a Luque". Como si fuera poco, subrayó: “Luque no es un asesino, es un buen hombre”, provocando la reacción de Dalma y Gianinna Maradona.

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Francisco Oneto: "Luque no estaba a cargo de la salud de Maradona"

El abogado defensor de Leopoldo Luque, Francisco Oneto, expuso en el juicio: "Diego Armando Maradona muere de un infarto. Vamos a probar que ninguno de los cuadros que venía arrastrando condujeron a su deceso".

En su alegato, el letrado aseguró que hay un problema de causalidad en el hecho que fue elevado a juicio. Asimismo, citó a una de las querellas que dijo: "Da la sensación de que esta gente no estaba a cargo de la salud de Maradona". Enseguida, sentenció: "Correcto. En el período de internación domiciliaria, Luque no estaba a cargo de la salud de Maradona".

"Vamos a demostrar que Luque era uno de los que quería que Maradona se quedara en la clínica", enfatizó el Luque.

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Burlando: “Maradona fue asesinado”

En su alegato, el abogado Fernando Burlando sentenció: “Maradona fue asesinado”. Y aseguró que, durante su internación domiciliaria, Maradona estuvo rodeado de “gente desconocida”.

A su vez, exhibió un estetoscopio ante el tribunal y remarcó: “Jamás se escuchó el corazón de Maradona entre el 11 y el 25 de noviembre de 2020”. “Maradona estaba extremadamente edematizado. Lo pudimos ver en esa foto que recorrió el mundo”, señaló. Además, detalló que en la casa del country San Andrés de Tigre “no había aparatología médica, ni siquiera una curita”.

Y concluyó: “Lo de esta gente fue temerario. No puedo encontrar palabras para definir lo que le pasó a Diego. Se formó un entorno diabólico”.

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Ferrari: “No hicieron nada para evitar que Maradona muriera”

Durante su exposición, el fiscal Patricio Ferrari fue contundente al describir lo que ocurrió en las horas previas a la muerte de Diego Maradona. En ese sentido, sostuvo que el exfutbolista atravesó un proceso de deterioro prolongado sin recibir la atención adecuada. “Maradona empezó a morir 12 horas antes”, afirmó, al marcar que el desenlace no fue repentino, sino que hubo tiempo para intervenir.

En esa línea, Ferrari aseguró que existieron señales claras de alerta que fueron ignoradas por el equipo médico. “Existieron múltiples alarmas, pero decidieron no escucharlas”, señaló, y agregó que durante ese período “no hicieron nada para evitar que Maradona muriera”, apuntando directamente contra los profesionales imputados.

El fiscal también hizo foco en las condiciones de la internación domiciliaria, que consideró deficientes. “Una internación domiciliaria es un sanatorio en la casa, pero esto no pasó”, sostuvo.

Además, Ferrari fue aún más duro al calificar al grupo de acusados como “un grupo de improvisados”, en referencia a los siete profesionales que llegaron a juicio. Según adelantó, durante el debate se expondrán pruebas clave, entre ellas conversaciones telefónicas que permitirán reconstruir lo ocurrido.

El fiscal sentenció: “Diego gritaba, se ahogaba y hubo una indiferencia criminal”.

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Rechazaron el pedido de Oneto

Tras el cuarto intermedio, los jueces rechazaron el pedido para transmitir todo el debate, ya que sostuvieron que “excede y constituye una modalidad que no resulta necesaria para asegurar la transparencia del juicio”.

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El abogado de Luque pidió que se transmita el debate

Francisco Oneto, uno de los abogados de Leopoldo Luque, pidió que el debate oral y público se transmita en vivo. “Lo que estamos pidiendo es que sea público”, detalló.

Video: habló el abogado de Luque

Habló el abogado de Luque

“Yo solo confió en Dios y en mí”, fue la respuesta del abogado al ser consultado sobre si confiaba en el tribunal a cargo del juicio por la muerte de Diego Maradona.

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