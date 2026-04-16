Arrancó la segunda audiencia del juicio por la muerte de Diego: "Lamento la muerte de Maradona"

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Pidieron incorporar una nueva prueba al juicio

Francisco Oneto, uno de los defensores del neurocirujano Leopoldo Luque, pidió añadir al expediente un fragmento del programa "A dos voces", donde participaron Mario Baudry y el jefe de enfermeros, Mariano Perroni, uno de los acusados.

El fiscal Patricio Ferrari adhirió al pedido del abogado, pero solicitó añadir únicamente las declaraciones del acusado. “Las manifestaciones del imputado Perroni son de interés”, sostuvo el fiscal.

Burlando, quien también participó de la entrevista, respaldó a Ferrari: “En el marco de coherencia, también vamos a adherir a la petición de la Fiscalía, remarcando que lo interesante son las expresiones del acusado”.

Sin embargo, el abogado de Perroni se opuso y aseguró que la entrevista estuvo “preparada” y que fue “controlada por la defensa”.