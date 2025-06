Apareció Morena, la adolescente desaparecida en Banfield

Mario, el padre de Morena , contó que la adolescente dejó una carta dirigida a su hermana antes de irse de la casa de Mariela, una persona cercana a la familia. En esa nota, Morena le pedía a su hermana que la encontrara en un supermercado chino, pero que no dijera nada a nadie. La carta había quedado oculta en su habitación y fue descubierta recién el lunes.

El padre explicó que la hermana de Morena nunca llegó a leer la carta ni salió de su casa, por lo que se presume que, al no encontrarla, la joven comenzó a deambular por la zona. “Presumimos que Morena esperaba a su hermana y, como no llegó, comenzó a deambular y se fue”, relató.

Apareció Morena en Plaza Constitución

Durante la búsqueda, Mario expresó su desesperación: “No tengo sospechas, tengo miedo. Las ideas que se me ponen en la cabeza me desbordan. Nadie sabe nada. No hay indicios de nada”. Ahora, con su hija de regreso, la familia espera respuestas sobre lo que sucedió durante esos días de incertidumbre.