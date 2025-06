"Por favor, volvé": el desesperado pedido de la mamá de Morena Pérez, la adolescente desaparecida en Banfield

“Yo tuve una discusión con la hermana mayor de Morena y le dije que se vaya”, indicó Mariela en diálogo con TN. Tras la discusión, la adolescente le dijo a su hermana que se quería ir con ella pero su hermana no la dejo. Sin embargo, el viernes pasado la menor se fue de su casa y no regresó.

“Morena solo se mueve entre el colegio y la casa”, remarcó Mariela y aseguró: “Desde que se subió a esa moto, no sabemos más nada”. En las últimas horas, se conoció un video en el que se observa a la menor subirse a una moto .

La adolescente fue vista por última vez el viernes pasado en Banfield y vestía un jogging color beige, una campera, zapatillas blancas y una mochila color bordó. “Le pido a todo el mundo que me ayude, ya son cinco días sin ella”, concluyó, visiblemente afectada, Mariela.

La carta que dejó la menor que desapareció en Banfield

El padre de la joven contó que en la casa de Mariela, Morena dejó un carta dirigida a su hermana. “Le decía a la hermana que la esperaba en un supermercado chino, que no dijera nada. Esa carta la dejó guardada en su habitación y recién la encontraron ayer. La hermana tampoco la vio, incluso no se fue a ningún lado. Presumimos que Morena esperaba a su hermana y, como no llegó, comenzó a deambular y se fue”, manifestó Mario.

A su vez, se mostró desesperado por la desaparición de su hija y concluyó.”No tengo sospechas, tengo miedo. Las ideas que se me ponen en la cabeza me desbordan. Nadie sabe nada. No hay indicios de nada”.