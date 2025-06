Se conoció un video de Morena Pérez, la menor que desapareció en Banfield y es intensamente buscada

El último video de la menor que desapareció en Banfield

Por otro lado, el hombre contó que en la casa de Mariela, Morena dejó un carta dirigida a su hermana. “Le decía a la hermana que la esperaba en un supermercado chino, que no dijera nada. Esa carta la dejó guardada en su habitación y recién la encontraron ayer. La hermana tampoco la vio, incluso no se fue a ningún lado. Presumimos que Morena esperaba a su hermana y, como no llegó, comenzó a deambular y se fue”, manifestó.