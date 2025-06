Buscan intensamente a Morena Pérez, una adolescente de 13 años: dejó una carta antes de irse

Ante el episodio, Mario contó que en la casa de Mariela, Morena dejó un carta a su hermana en la que detalló dónde iba a estar: "Le decía a la hermana que la esperaba en un supermercado chino , que no dijera nada". "Esa carta la dejó guardada en su habitación y recién la encontraron ayer. La hermana tampoco la vio, incluso no se fue a ningún lado. Presumimos que Morena esperaba a su hermana y, como no llegó, comenzó a deambular y se fue”, agregó el papá de Morena.

En las últimas horas, Mario confirmó que dos personas le aseguraron que vieron a la adolescente de 13 años caminando por Villa Fiorito, a aproximadamente 30 cuadras de donde vive Morena junto a su familia. Ante la información, contestó: "No tengo sospechas, tengo miedo. Las ideas que se me ponen en la cabeza me desbordan. Hace cuatro días que no veo a mi hija, que nadie sabe nada. Que no hay indicios de nada".

Por último, desde la institución académica a la que Morena asiste se mostraron activos en la búsqueda de la alumna. Su familia pide que, ante cualquier información, se comuniquen con ellos directamente a los siguientes números: 1126786386/1165861188.