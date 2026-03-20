"Anda a lavarte el ort*": un policía golpeó e insultó a una mujer que quería hacer una denuncia

El episodio ocurrió en una comisaría de Mar del Plata y terminó con el efectivo desafectado tras la agresión.

La violenta secuencia fue registrada por una de las cámaras de seguridad del lugar.

Un escandaloso episodio tuvo lugar en una comisaría de Mar del Plata, donde una mujer fue a hacer una denuncia por estafa. Sin embargo, el efectivo minimizó el reclamó, insultó a la mujer y la golpeó. La violenta secuencia fue registrada por una de las cámaras de seguridad del lugar.

Video: mirá el momento de la agresión Un policía golpeó e insultó a una mujer que quería hacer una denuncia El hecho ocurrió el jueves por la tarde, a las 14 horas, en la seccional 16°. Allí, Teresa Lissalt del Pilar se acercó a realizar una denuncia por estafa. Según relató, un perfil de Facebook estaba vendiendo espejos artesanales y usaba como punto de entrega su local.

Ante el reclamo de la mujer, un subteniente de la Policía Bonaerense le respondió: “No hay delito penal”. Y agregó: “Tenés que denunciar el perfil de Facebook. Por el momento no les robaron nada”.

Indignada, la mujer le contestó: “¿Cómo que no nos robaron nada? Nos hacen quedar mal”. Además, Teresa señaló que la situación estaba generando confusión y problemas con los clientes.

Ante la falta de respuestas del efectivo, Teresa le advirtió: “Voy a ir a la DDI y voy a decir que vos…”. Este comentario fue la gota que rebalsó el vaso. ¡Andá a lavarte el ort*!”, fueron las palabras del subteniente.