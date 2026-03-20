"Anda a lavarte el ort*": un policía golpeó e insultó a una mujer que quería hacer una denuncia
El episodio ocurrió en una comisaría de Mar del Plata y terminó con el efectivo desafectado tras la agresión.
Un escandaloso episodio tuvo lugar en una comisaría de Mar del Plata, donde una mujer fue a hacer una denuncia por estafa. Sin embargo, el efectivo minimizó el reclamó, insultó a la mujer y la golpeó. La violenta secuencia fue registrada por una de las cámaras de seguridad del lugar.
Video: mirá el momento de la agresión
El hecho ocurrió el jueves por la tarde, a las 14 horas, en la seccional 16°. Allí, Teresa Lissalt del Pilar se acercó a realizar una denuncia por estafa. Según relató, un perfil de Facebook estaba vendiendo espejos artesanales y usaba como punto de entrega su local.
Ante el reclamo de la mujer, un subteniente de la Policía Bonaerense le respondió: “No hay delito penal”. Y agregó: “Tenés que denunciar el perfil de Facebook. Por el momento no les robaron nada”.
Indignada, la mujer le contestó: “¿Cómo que no nos robaron nada? Nos hacen quedar mal”. Además, Teresa señaló que la situación estaba generando confusión y problemas con los clientes.
Ante la falta de respuestas del efectivo, Teresa le advirtió: “Voy a ir a la DDI y voy a decir que vos…”. Este comentario fue la gota que rebalsó el vaso. ¡Andá a lavarte el ort*!”, fueron las palabras del subteniente.
En las imágenes se observa el momento en el que el efectivo se levantó de la silla y empujó a la mujer. ““¡Me pegó, me pegó!”, comenzó a gritar Teresa. Segundos después, aparecieron en escena otros policías que le preguntaron a la mujer lo que había sucedido.
Finalmente, el subteniente fue desafectado por tres meses. Por otro lado, la mujer adelantó que le va a hacer juicio a la provincia.