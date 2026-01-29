Alarmante suceso en Balcarce: tres niños y dos bebés dieron positivo por cocaína

Un desconcertante hecho ocurrió en la ciudad bonaerense de Balcarce , donde una denuncia por violencia de género derivó en una investigación penal por presunto suministro de estupefacientes a menores. Se trata de tres niños y dos bebés que dieron positivo en cocaína .

Según informaron medios locales, este lunes una mujer se presentó en la Comisaría de la Mujer y denunció a su actual pareja, padre de sus seis hijos, por episodios de violencia de género ocurridos el domingo. Asimismo, solicitó una orden de restricción de acercamiento y manifestó que el hombre la drogaba, además de expresar su temor de que esa situación se replicara con los niños dentro del entorno familiar.

En una primera instancia, el trámite quedó bajo la órbita del Juzgado de Paz. Posteriormente, la Fiscalía Descentralizada tomó intervención y ordenó el traslado de los seis menores al Hospital Municipal para la realización de estudios médicos y de laboratorio. Los niños , cuyas edades oscilan entre los dos meses y los once años, arrojaron resultados positivos para cocaína en sangre, de acuerdo con los informes incorporados a la causa.

Con esos elementos, el fiscal Rodolfo Moure solicitó la detención del hombre denunciado. Fuentes judiciales indicaron que el imputado contaba con una condena previa. Tras la orden judicial, se realizó un allanamiento en la vivienda familiar, donde se secuestró cocaína , sin que se informara la cantidad. Además, peritos policiales reportaron el hallazgo de restos de clorhidrato de cocaína sobre una mesada del domicilio.

Por su parte, el detenido declaró ante la Fiscalía, negó haber suministrado drogas a sus hijos y sostuvo que la madre de los menores tendría problemas psiquiátricos. A pesar de su descargo, quedó alojado en el Penal de Batán mientras avanza la investigación.

De acuerdo a la información del medio local La Vanguardia, cinco de los niños quedaron bajo resguardo del Servicio Local de los Derechos del Niño. La pesquisa busca determinar de qué manera y por quién fueron suministradas las sustancias, una de las principales líneas de investigación.

La causa fue caratulada como “suministro de estupefacientes agravado por tratarse de menores de edad”, delito que prevé penas de entre seis y veinte años de prisión. La Fiscalía aguarda resultados de pericias complementarias y solicitó la realización de una Cámara Gesell para los menores que puedan declarar bajo ese formato.

En paralelo, la Fiscalía evalúa la validación de los análisis realizados en el hospital para descartar falsos positivos. También se dispuso la reconfirmación pericial de una lata de leche en polvo secuestrada en el domicilio, cuyo resultado inicial no fue concluyente para cocaína.