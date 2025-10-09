Agredió a una mujer en San Martín, quedó filmado y fue detenido poco después

El Sistema de Videovigilancia del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) intervino al detectar que un hombre atacó a una mujer en San Martín.

Las cámaras de seguridad del Sistema de Videovigilancia del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) detectaron el ataque de un hombre a una mujer en plena vía pública de San Martín. Al notificar la agresión, personal policial intervino y aprehendió al agresor. Todo quedó registrado en video.

La agresión tuvo lugar sobre la avenida Libertador y carril San Pedro, de la ciudad de San Martín. El video muestra como el hombre violentó a su víctima al agarrarla del cuello.

Operativo Tras darse aviso a los efectivos de la Comisaría 28°, se interceptó al agresor en el ingreso al barrio Villa Obrero.