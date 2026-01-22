Acusan al dueño de un supermercado chino de haber abusado a una clienta menor de edad

El hecho ocurrió este martes en el barrio Los Pinos, Villa Luzuriaga. La nena le contó lo ocurrido a su familia y ésta decidió accionar.

Este miércoles, varios vecinos de Villa Luzuriaga vandalizaron un supermercado chino por un presunto abuso por parte del dueño del local a un niña de 11 años. Asimismo, hace un mes atrás, el acusado atropelló con su auto a un hombre y a su hija.

Así fue el presunto abuso en Villa Luzuriaga De acuerdo a lo informado, el presunto abuso ocurrió el martes en el barrio Los Pinos, donde está ubicado el supermercado. La niña entro al local aproximadamente a las 22:30 y, cuando se estaba retirando, el dueño, de 50 años, le habría agarrado del cuello, levantado la remera y tocado el pecho.

La nena le contó lo ocurrido a su familia y ésta decidió accionar: la madre y la tía de la presunta víctima, junto a algunas amigas, se dirigieron al local y comenzaron a pegarle al dueño.

Video: la protesta contra el ciudadano chino Villa Luzuriaga Supermercado Chino Abuso "La Policía no quería hacer nada, así que fuimos nosotros", declaró la tía de la víctima en diálogo con C5N. Asimismo, otros familiares quemaron neumáticos, lanzaron ladrillos y escribieron en la pared.

Debido a los golpes, el hombre de nacionalidad china debió ser internado en el Hospital Posadas. Por otro lado, algunos de los parientes de la niña quedaron detenidos por resistencia a la autoridad.