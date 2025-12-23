Accidente en Maipú: no frenó a tiempo, chocó con un tren y terminó herido
Un hombre terminó herido al chocar con su auto a un tren en el departamento de Maipú. No habría hecho caso a las señales para que frenara y tenía alcohol en sangre.
Durante la madrugada de este martes el conductor de un auto terminó chocando de frente con un tren en el departamento de Maipú. El hombre no habría hacho caso a las indicaciones de la policía para que frene y terminó herido.
El siniestro ocurrió a minutos de las 2.30 en el cruce de las calles Correa y Dorrego. Allí el conductor de un Fiat 147, que viajaba por la primera de estas, no hizo caso a las indicaciones de efectivos policiales presentes y siguió manejando a pesar de que un tren estaba avanzando en su misma trayectoria.
Cuando vio a la locomotora ya era demasiado tarde y terminó colisionando con la misma al quedar frenado sobre las vías férreas, lo que significó que se destrozara el frente de su rodado.
Herido tras el accidente
En el teatro del hecho se presentó personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) que diagnosticó al herido con politraumatismos grave por la cinemática del impacto, por lo que fue trasladado al Hospital El Carmen.
Además, el control de alcoholemia terminó arrojando que el conductor del automóvil circulaba con 0,18 g/l de alcohol en sangre, mientras que el maquinista del tren no contaba con alcohol en su sistema.