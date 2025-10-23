Accidente en la ruta 7: turistas europeos chocaron de frente con un camión y se detuvo el tránsito

Un accidente vial detuvo el tránsito en una parte de la ruta 7, caminó a Chile. La colisión se dio sobre el kilómetro 1148 de la vía.

El accidente dejó a un auto totalmente destruido y cortó el tráfico en la ruta 7.

El accidente entre un camión y una auto derivó en el corte momentáneo de una sección de la ruta nacional N°7 con dirección a Chile. El siniestro se produjo sobre el kilómetro 1148 de dicha vía, pasadas las 11.30.

Las primeras reconstrucciones del hecho marcan que la colisión entre ambos vehículos se habría dado de manera frontal, siendo el rodado de menor tamaño, un Fiat Cronos, el que se llevó la peor parte, y quien habría generado el choque.

Dicho rodado transportaba a tres sujetos de nacionalidad europea: dos hombres oriundos de Suiza, de 24 y 53 años, y una joven francesa de 20 años.

image Desde la comunicación de las autoridades aduaneras del cruce al país vecino se indicó que la circulación sobre la calzada donde tuvo lugar el siniestro fue interrumpida momentáneamente, y se recomendó precaución para quienes busquen atravesar esta ruta.

choque Tras el arribo de los profesionales de la salud del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), se diagnosticó con politraumatismos graves al conductor del Fiat y al acompañante, por lo que fueron hospitalizados. Por otro lado, la joven oriunda de Francia presentó un politraumatismo leve. El traslado de los heridos se efectuó por medio de un helicóptero de rescate.