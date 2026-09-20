Accidente fatal en San Rafael: dos personas murieron tras un choque entre dos vehículos

El accidente ocurrió en el cruce de la Ruta Nacional 143 y calle Cubillos. El conductor del auto y uno de sus acompañantes fallecieron en el lugar.

Dos personas murieron en horas de la tarde tras un grave accidente vial ocurrido en San Rafael, donde una Volkswagen Amarok y un Renault Megane colisionaron en la intersección de la Ruta Nacional 143 y calle Cubillos. El conductor del Megane y uno de sus acompañantes fallecieron en el lugar.

De acuerdo con información policial, el siniestro se registró alrededor de las 16.05, cuando la Amarok circulaba por la ruta en dirección oeste. En tanto, el Renault Megane avanzaba por calle Cubillos en sentido norte. Por causas que deberán establecerse durante la investigación, ambos vehículos impactaron en el cruce.

En la camioneta viajaban tres personas: el conductor y dos acompañantes. Los tres fueron trasladados a un centro asistencial para ser evaluados.

Al conductor de la Amarok le realizaron un dosaje de alcoholemia, que arrojó 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre.

Dos muertos en el Renault Megane La situación fue más grave para los ocupantes del Renault Megane. En el vehículo viajaban cuatro personas: el conductor y tres acompañantes. Como consecuencia de la violencia del impacto, el conductor y uno de sus acompañantes fallecieron.