Accidente en el paso a Chile: una camioneta terminó con el frente destrozado y complicó el tránsito

Un accidente en la ruta nacional 7 terminó con el frente de una camioneta destrozado. El siniestro ocurrió en solitario.

El conductor de la camioneta terminó con golpes en el cuerpo, pero está fuera de peligro tras el accidente.

El paso de Mendoza a Chile, por la ruta nacional 7, fue el escenario del accidente en solitario de una camioneta este lunes. El conductor perdió el control del vehículo y terminó herido con golpes en el cuerpo. Por esto se complicó el tránsito en la vía nacional.

Según señaló la reconstrucción policial del siniestro, el conductor de una camioneta Jeep Renegade perdió el control de su vehículo en el trayecto que conecta Polvaredas con Punta de Vacas.

image La camioneta quedó fuertemente afectada. Esto generó que el rodado impactara con parte de un canal que traviesa la vía, lo que causó los daños en el frente del vehículo.

image La parte de la vía donde colisionó la camioneta. Por su parte, se constató que el conductor sufrió golpes en varias partes del cuerpo, pero se encuentra consciente y fuera de peligro.