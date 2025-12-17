A punta de pistola: dos asaltos en Las Heras ocurrieron con minutos de diferencia

Dos asaltos se produjeron con escasos minutos de diferencia en el departamento de Las Heras. En ambos casos los ladrones estaban armados con pistolas.

Las calles del departamento de Las Heras fueron testigo de dos asaltos en un lapso de 30 minutos durante la noche de este martes. Los robos ocurrieron en dos partes alejadas del territorio lasherino, pero coincidieron en un factor: fueron perpetrados a punta de pistola.

Los asaltos ocurridos en Las Heras El primero de los hechos ocurrió dentro de los límites del barrio Estación Espejo, en el norte lasherino, a las 22.

Allí, más precisamente en el cruce de las calles Olascoaga y Bufano, un hombre de 62 años fue abordado por dos delincuentes mientras estaba detenido con su auto. Bajo amenazas con arma de fuego lo sacaron del vehículo, un Peugeot 307, y se dieron a la fuga en él.

A penas media hora después, sobre las 22.30, se registró el segundo asalto de la noche. En este caso ocurrió en la intersección de la avenida Boulogne Sur Mer y la calle Llorens, ubicada dentro del barrio Sargento Cabral.