A 17 años de la desaparición de Sofía Herrera: "Creo que mi hija está viva"

Sofía desapareció en el camping John Goodall, ubicado en el kilómetro 2893 de la Ruta Nacional 3, en la provincia de Tierra del Fuego, pasadas las 11:30 del 28 de septiembre de 2008. La familia había ido a acampar y, esa mañana, fueron a un supermercado a comprar comida y bebida. En el camino, se encontraron a una pareja amiga con hijos, de 2 y 9 años. Al regresar al camping, la menor se separó por unos minutos de sus padres, jugando en el lugar, y desde entonces no hay rastros de ella.

Ahora, a casi 17 años de su desaparición, Delgado ratificó que “la causa sigue en movimiento”. “Estoy en contacto con los fiscales y se reactivó un convenio con Chile para buscarla también en Punta Arenas", explicó la madre que no paró la búsqueda en ningún momento.

Pese a que no hay avances en la investigación, la familia espera una nueva actualización oficial del rostro de Sofía por parte del perito Alberto Suárez, quien trabaja ad honorem. "Lo único que tenemos hoy para buscarla es el rostro actualizado. La última versión era de cuando tenía 14 años”, reveló María Elena, contando, además, que circulan en las redes otras imágenes de cómo se vería actualmente el rostro de Sofía, pero generadas con Inteligencia Artificial.

Sofía Herrera con Inteligencia Artificial Así se vería actualmente el rostro de Sofía Herrera, según la imagen que una joven colombiana creó con inteligencia artificial (IA). Gentileza María Elena Delgado

El sospechoso chileno y los indicios que se desvanecen

Uno de los sospechosos por la desaparición de Sofía, es José Dagoberto Díaz Aguilar, un hombre chileno conocido como “Espanta la Virgen”, que se vinculó a la causa por distintos medios.

"Se lo busca por un retrato hecho a partir del testimonio de un niño que estaba con nosotros el día de la desaparición y declaró a los 18 años. Dijo haber visto a una persona llevándose a Sofi y ese retrato tiene un 75% de parecido con Díaz Aguilar", señaló Delgado a MDZ. Por ello, en septiembre de 2020, la Interpol llegó a lanzar una alerta roja para capturarlo internacionalmente. Sin embargo, aún no hay más datos de su paradero.

En la entrevista, María Elena también habló de todos los indicios que les dieron esperanza pero que, al ser investigados, quedaron en la nada. "Se trabajó un dato de Bahía Blanca, y también se analizó el caso de una nena en Chaco vinculada a Carlos Pérez, detenido por el caso Loan. Siempre hay una esperanza, pero la mayoría de las veces queda en la nada", lamentó.

Soledad, redes y el peso del olvido estatal

María Elena Delgado, mamá de Sofía Herrera, contó cómo hizo para salir adelante pese a la desaparición de su hija

"Allá en Tierra del Fuego soy la única buscando. Cada familia termina sola en su búsqueda. La Justicia acompaña poco y los gobernantes, menos. Nunca se acercaron. Siempre fui yo quien tuvo que golpear puertas", denunció Delgado y agregó: "A los gobernantes no les importa. Es una persona que no está, que no vota".

Alerta Sofía y la crítica a la inacción

En 2019, el Ministerio de Seguridad de la Nación comenzó a implementar el Programa Alerta Sofía, en honor a Sofía Herrera. Se trata de una herramienta clave en la búsqueda de niños desaparecidos. "Es como honrarla hasta encontrarla. Pero no se usa como se debe. Se activa tarde, cuando ya es inútil. Todo depende de un juez y muchas veces no actúan rápido", manifestó la mujer en diálogo con MDZ.

María Elena Delgado y Sofía Herrera María Elena Delgado sosteniendo en sus brazos a su hija, Sofía Herrera. Gentileza María Elena Delgado

"Creo que mi hija está viva"

"Me la imagino como una joven alta, flaquita, con el pelo con ondas. Creo que está viva. No pierdo las esperanzas. Han aparecido chicos después de 15 o 20 años. Por eso seguimos buscándola todos los días", dijo con ilusión en su mirada.

María Elena finalizó la entrevista con un mensaje directo a Sofía: "Si ves una imagen que se parece a vos, no dudes en llamarnos. Estamos esperándote con amor. Tus fotos están en las redes, y yo contesto cada mensaje que llega".

