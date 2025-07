Valentina Bassi: "Nunca había colapsado tanto el sistema de discapacidad como ahora"

Valentina Bassi responde si había o no necesidad de visibilizar cómo es la vida de un adolescente con autismo en la película Presente Continuo

Sin dudas, el resultado de ese rodaje que se sale de lo convencional fue sorprendente. En cada proyección, Presente Continuo logra sensibilizar al público, algo que emociona a sus creadores y protagonistas. Sin embargo, tal como lo expresó Bassi, no se trató de una búsqueda inicial, pero sí es un “bonus track maravilloso”.

Una mirada crítica del abandono estatal a las personas con discapacidad

Valentina Bassi: "Uno siempre tiene que estar peleando por los derechos de las personas con discapacidad"

En la charla, Valentina habló del abandono estatal a las personas con discapacidad. Tal como lo expuso, actualmente, Lisandro, de 17 años, asiste a una escuela especial de doble jornada que asegura que sería imposible de acceder si no fuese pública, y que, como si fuera poco, podría cerrar si los sueldos de los profesionales no mejoran. “Tengo miedo de que cierren la escuela de Lisandro. No tengo plan B”, dijo alarmada.