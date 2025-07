Ferni Moreno: "La moda es una herramienta de poder y de amor propio"

En diálogo con esta periodista, Moreno contó que su vínculo con la moda comenzó desde chica, maravillada por lo que veía en películas, series y hasta en dibujos animados. “Sentía que ahí había algo donde yo podía estar y no sabía de qué manera. Y cayó en la moda. Yo siento que ella me eligió a mí”, reflexionó la autora al recordar sus inicios en la industria.

Si bien no eligió seguir el camino de la moda desde un primer momento, puesto que estudió Psicología, poco a poco todo la fue llevando hasta ese lugar. "Yo quería contar historias. Empecé desde la escritura y, cuando empecé a trabajar, todo me fue llevando hacia la moda”, ratificó la mujer que fue directora creativa de la sección de moda de la revista Ohlalá por varios años.

Ahora, con más de dos décadas de trayectoria en el rubro, Ferni asegura que la moda no es algo lejano ni exclusivo de las pasarelas, sino que "es una herramienta de comunicación accesible para todos. La moda no es solo lo que vemos en las vidrieras o en las semanas fashion. Es lo que elegimos ponernos todos los días, desde el pijama hasta el look para una cita".

"La moda es para todos"

¿Qué es la moda para Ferni Moreno?

La idea de escribir su libro nació tras años de escuchar a lectoras y consultantes que repetían frases como "esa tendencia no es para mí" o "ese color no me queda bien". "Me enojaba al principio. ¿Cómo no te va a quedar bien un color? Pero después entendí que eran prejuicios sociales que cargamos desde casa, la escuela o el trabajo", reflexionó la también creadora de su propia marca de indumentaria. Así surgió el concepto de fashion traumas, que la propia Ferni define como “esas barreras mentales que nos alejan de vestirnos como realmente queremos”.

Asimismo, Ferni sostiene que la moda tiene un fuerte componente sociológico y político: "Lo que elegimos ponernos habla de nosotros, de nuestro contexto, de nuestra industria y de nuestros valores. Por eso creo que es importante liberarse de esas ataduras y animarse a elegir con conciencia y sin culpa".

Ferni también desafió la idea de que la moda es solo para algunos: "Vestirse es parte de la vida. No hace falta ser modelo ni estar en Pinterest. La clave es buscar nuestra gema fashion, esa identidad propia que surge de lo que escuchamos, lo que leemos y lo que vivimos. Copiar looks de otros países es perder algo nuestro", señaló.

En la misma charla, la autora habló de la postura de los hombres en la moda. "Muchas veces no sienten que necesiten potenciarse a través de la ropa porque ya socialmente están validados. Pero también pueden encontrar en la moda una herramienta de poder y de expresión", manifestó.

Crisis en la industria local

La visión de Ferni Moreno respecto a la crisis en la moda y la industria local

Sobre el presente de la moda, la mente brillante detrás de la plataforma Fernihood -en la que comunican tendencias del mundo de la moda y la cultura pop- reconoce que es un momento complejo a nivel global y local: "La industria argentina está amenazada por las importaciones y la falta de apoyo. Además, muchos todavía creen que lo que viene de afuera es mejor, cuando tenemos productos nacionales de altísima calidad".

La moda como puente al amor propio y a la construcción de personajes

Para Ferni vestirse es un acto de amor propio. "Cada look que elegimos potencia al personaje que estamos siendo en ese momento: no nos vestimos igual para una entrevista, para una cita o para ir a Pilates. Vestirse con intención y con juego es fundamental", destacó.

Y dejó una reflexión poderosa: "La moda no es superficial ni cosa de minitas. Es una industria enorme que genera trabajo, sobre todo para mujeres, y refleja lo que pasa en la sociedad. La moda es mucho más inteligente de lo que se cree".

Dónde conseguir el libro Vestite como realmente querés

Su libro Vestite como realmente querés se consigue en librerías de todo el país, en formato digital y a través de la plataforma Buscalibre.