Incrementaron la seguridad en el hospital de José C. Paz que fue baleado

Luego del ataque a tiros que ocurrió el lunes por la madrugada que generó terror en los médicos y pacientes, se incrementó la seguridad en el hospital público Rubén Caporaletti ubicado en José C. Paz.

Así informó Sebastián Motrel, Director de la institución médica, quien habló con la prensa y dio detalles acerca de cómo está la causa, el hecho y la actualidad del hospital. “Es la primera vez que ocurre un hecho de estas características. Hemos recibido piedrazos o algún que otro destrozo”, declaró.

El hecho ocurrió a las 2.30, sobre la avenida Croacia al 2300, cuando un hombre que circulaba en moto baleó la entrada del hospital y luego huyó. A raíz del ataque, desde la institución solicitaron refuerzos, los cuales fueron autorizados y puestos en funcionamiento. "También hay personal de vigilancia que monitorea todo el hospital”, explicó Motrel.

Si bien no se registraron heridos, el ataque fue aterrador para el personal médico que se encontraba presente. El Director del hospital destacó que hasta ahora no tienen novedades de la causa, pero que la Policía y el Juzgado a cargo “tienen varias líneas de investigación”.

Mirá el video de cuando balearon el hospital

Al ser consultado si al momento del ataque había seguridad, Motrel señaló que esa noche estaba la consigna policial, la cual está 24 horas. Asimismo, subrayó que no recibieron amenazas previas y que por ese motivo no comprenden cuál pudo haber sido el móvil: “Por suerte no pasó a mayores, podría haber sido peor”.

Una de las hipótesis principales apunta a un posible caso de violencia de género. Según pudo saber este medio, recientemente una empleada de la institución recibió un botón antipánico luego de denunciar hostigamiento por parte de un hombre.