Makintach contra las cuerdas: la Corte Suprema de PBA le inició un sumario

El escándalo desatado por la jueza Julieta Makintach a raíz del documental por el juicio de Diego Armando Maradona volvió a sumar un nuevo capítulo durante la jornada de hoy. Además de ser apartada del proceso judicial el defensor del psicólogo Carlos Díaz, Diego Olmedo, confirmó que se están tramitando denuncias contra la magistrada en el Consejo de Magistratura para que se le realice un jury de enjuiciamiento.

Tras el primer pedido de recusación planteado por Julio Rivas, uno de los abogados del neurocirujano Leopoldo Luque, la Corte Suprema envió un veedor al juzgado de San Isidro y, en base a la información que pueda recolectar, podría avanzarse en la suspensión de Makintach.

Tras lo ocurrido en las últimas horas, la titular del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de San Isidro acumula tres pedidos de juicio político, tras las denuncias de los diputados provinciales de La Libertad Avanza Agustín Romo, Fernanda Campognoni y Florencia Retamozo.

Por otra parte, el ex jefe de custodia de Maradona, Julio César Coria, quien estuvo detenido en su momento por falso testimonio, también denunció a la magistrada. El hombre que se desempeño como uno de los jefes de seguridad del astro nacional, presentó la queja bajo la representación legar del abogado Gastón Marano. Además, el tercer pedido fue radicado por el titular de la ONG Fundación por la paz y el Cambio Climático, Fernando Míguez.

"Lamento que no me crean, yo no conocía este material", sostuvo Makintach cuando pidió la palabra durante la audiencia de este martes y apuntó contra los medios de comunicación por "el escarnio y el acoso" que sufrió en sus redes sociales.