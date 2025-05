Documental de Julieta Makintach: la millonaria suma que llevaba gastada la productora

Este miércoles, se filtró el primer capítulo del documental llamado “Justicia Divina” sobre el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, protagonizado por la jueza apartada Julieta Makintach. En las últimas horas, se conoció la millonaria suma de dinero que llevaba gastado la productora en el documental.

El documental titulado “Justicia divina”, cuenta con seis capítulos de media hora, con una narrativa inspirada en la no ficción al estilo Capote o Rodolfo Walsh. Aparentemente, la productora a cargo del documental le pertenece a Juan Makintach, hermano de la jueza y socio del ex Puma Agustín Pichot, ambos propietarios de Pegsa. Sin embargo, por el momento, desde la productora no se pronunciaron acerca del presunto documental.

La Agencia Noticias Argentinas obtuvo la planilla de gastos realizados para llevar a cabo el documental. Dicha planilla fue secuestrada luego de los diversos allanamientos a distintas productoras durante la investigación de la fiscalía. En el documento se observa que la productora llevaba gastado más de 5 millones y medio de pesos en la docu-serie protagonizado por la jueza Makintach.

Cabe destacar que el martes, pasadas las 15, el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro resolvió la recusación de la jueza Makintach. El jueves, el Tribunal dará a conocer si continúa o se suspende el juicio por la muerte de Maradona.

Se conocieron fragmentos del primer capítulo

En este contexto, habrá que esperar hasta las 13 horas para ver cómo continúa la situación que podría marcar una bisagra respecto al futuro del juicio por el fallecimiento del ídolo ocurrido el 25 de noviembre de 2020.