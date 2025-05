Se filtró el tráiler del documental de la jueza Julieta Makintach sobre el juicio por la muerte de Maradona

En las últimas horas, se conoció el tráiler del documental llamado “Justicia Divina” sobre el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. El material que se viralizó fue clave para que la jueza Julieta Makintach aceptara la recusación.

Cabe destacar que este martes, pasadas las 15:00, el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro resolvió la recusación de la jueza Makintach, a la vez que se dictó un cuarto intermedio de dos horas para conocer los fundamentos de las partes sobre la continuidad del debate oral y público.

La docu-serie titulada “Justicia divina”, cuenta con seis capítulos y comienza con una autopresentación de la jueza Makintach. El tráiler, el cual dura aproximadamente 1 minuto 50 segundos, cuenta con audios de la causa, registros policiales y el seguimiento a la jueza.

Aparentemente, la productora a cargo del documental le pertenece a Juan Makintach, hermano de la jueza y socio del exPuma Agustín Pichot, ambos propietarios de Pegsa. Sin embargo, por el momento, desde la productora no se pronunciaron acerca del presunto documental.

Video: el tráiler del documental

Sin embargo, la jueza aseguró que no estaba al tanto de la existencia del documental. “Lamento que no me crean, es una sorpresa para mí”, expresó. Y sentenció: “Espero que el juicio pueda seguir sin mí”.