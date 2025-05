Peligra la continuidad del juicio que investiga la muerte de Diego Maradona

El juicio oral por la muerte de Diego Maradona, que se desarrolla en San Isidro, peligra ante las acusaciones contra la jueza Julieta Makintach por pasar de ser vocal a presidenta del tribunal sin dar explicaciones, sumado a la presunta creación de un documental sobre el debate oral junto con su hermano.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, este martes se desarrolla una de las audiencias más importantes, no solo por las declaraciones, si no también porque se va a decidir si se suspende o no el juicio.

Jueza, Julieta Makintach. Foto: NA

Si el debate continúa sin inconvenientes, el psicólogo Carlos Díaz y los hermanos Alejandro y Carlos Cottaro, dos acompañantes terapéuticos, van a prestar testimonio.

Las grabaciones ilegales para un documental

Tras una acusación por parte del abogado Julio Rivas, quien está a cargo de la defensa del médico, Leopoldo Luque, denunció a la jueza Makintach, tras haberse enterado de que se estaba grabando un documental del juicio, y que creía que quien lo estaba dirigiendo era el hermano de la misma.

Julio Rivas, abogado del médico que antendió a Maradona en sus últimos años. Foto: Archivo

En torno a la denuncia, desde el día uno del juicio que investiga la muerte de Diego Maradona, aseguran que había un conocimiento sobre unas grabaciones que estarían destinada para la producción de un documental. Algunos sostienen que lo está grabando la BBC y, otros, que es la productora Pegsa, quien realizó la serie "El Ecancargado", y el documental "¡Sean Eternos! Campeones de América".

En este sentido, durante la última audiencia, se abrió el debate sobre si hubo en la sala productores haciendo imágenes y tomando notas, aún cuando eso no está permitido. Ante esto, inmediatamente, el abogado Rivas pidió una orden al tribunal para identificar a las personas que estában realizado la producción e incluso señaló a un hombre y una mujer que asistieron a todas las audiencias.

Pero Rivas, continuó con la denuncia contra la jueza Makintach, argumentando que se había enterado de que quien estaba dirigiendo el documental era el hermano de la jueza Makintach. Sin embargo, ella lo desmintió al instante: "es socio de una productora, pero nunca entró a este edificio. Mi hermano nada tiene que ver con este juicio ni con Maradona”.

Noticia en desarrollo...