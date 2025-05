"Este tipo nos arruinó la vida", dijo la abuela de una nena que murió junto a su padre en un trágico siniestro en Las Heras

Un audiencia preliminar debía llevarse a cabo por el caso de las muertes de Emmanuel y Delfina Rojas, padre e hija que perdieron la vida tras ser impactadas por un auto en Las Heras cuando se trasladaban en moto en un hecho ocurrido en 2023, pero fue postergada por licencia del juez. MDZ habló con Nancy, la suegra y abuela materna de las víctimas.

La audiencia se iba a realizar desde las 9 de este martes, pero finalmente será reprogramada debido a que el juez Agustín Chacón de la Fuente se encuentra de licencia.

El hecho en cuestión se produjo el viernes 9 de junio a las 9:30 en Las Heras, cuando las víctimas se trasladaban en una moto marca Honda y fueron embestidas por el Peugeot 205 de Brian Ceferino Medina Accinelli en la intersección de calles Olascoaga y Moyano. El acusado está imputado por homicidio culposo agravado.

Tras el impacto, Emmanuel, quien tenía 32 años, murió prácticamente en el acto, mientras que Delfina, de 7, fue trasladada de urgencia y en estado muy delicado al hospital Carrillo de Las Heras, donde finalmente se constató su deceso.

Nancy contó que cuando llamaron a una primera audiencia, la misma también fue suspendida y que el imputado pidió que se realizara un juicio abreviado, aunque "gracias a Dios se lo rechazaron". Además, manifestó que "en todo momento estuvo libre. Al principio se decía que él había estado seis días detenido, pero descubrimos que nunca estuvo detenido, aunque estaba con una pulsera". Además, contó que "el sujeto ya tenía otra causa por portación de armas de guerra".

La mañana trágica

Respecto del hecho, Nancy manifestó que "este señor tuvo el tupé de venir queriendo matar gente, y lo logró, porque venía a 86 kilómetros por hora en una calle donde hay curvas. Él supuestamente decía que venía por un una emergencia, que iba para el hospital, porque no sé qué le había pasado a su hijo, pero para el lado donde se dirigió no hay ningún hospital".

"Delfina siempre vivió conmigo y mi yerno vino a buscarla porque la nena había estado enferma, la íbamos a llevar a su pediatra de cabecera porque le habían diagnosticado asma bronquial y había pasado la noche con fiebre. Y como le costaba caminar porque se agitaba, él vino en la moto a buscarla y llevarla a un lugar para tomar un taxi, porque habíamos pedido un remis que se demoraba. Y a menos de 100 metros de mi casa ocurrió el accidente", comentó la abuela de Delfina.

La escena del trágico hecho / Archivo MDZ

Después, el relato de la mujer se tornó más dramático al relatar el momento en que se encontró con la peor escena: "Yo no veo el impacto, pero sí escuché el ruido y fui la primera persona que llegó al lugar. Cuando miro hacia la calle había una vecina que me miraba y temblaba. Yo no entendía nada. Después me encuentro con la peor escena, que no hubiera querido ver en mi vida. Sabía que era muy difícil que Delfina tuviera la posibilidad de tener vida, porque no respondía, tenía quebraduras de pierna, de brazos. Tenía un huesito en la parte de la clavícula en punta. Entonces, yo la levanto y no me hacía ni un gesto de dolor, no me hacía un suspiro, nada, solo tenía sus ojitos a mitad de asta. Le hice los primeros auxilios y vi que había un móvil policial".

Después, observó a su yerno: "Me doy cuenta de que Emmanuel estaba al lado de la rueda trasera del auto, ya con un derrame de sangre. Y la moto voló a unos 27 pasos míos, porque me tomé el trabajo de medirlo de esa manera. Después, no se como llegué al hospital Carrillo, en ese momento fue todo muy traumático para mi cabeza".

Un pedido de justicia y una frase tajante: "Este tipo nos arruinó la vida"

"Yo no puedo entender que este sujeto viniera a 86 kilómetros por hora donde hay un disco, un cartel grandísimo que dice 'pare' o 'precaución escuela'. Yo le puedo asegurar que él tenía todas las posibilidades de evitar lo que hizo", sostuvo Nancy.

Además, la mujer manifestó que "tenemos la mala suerte también de ser una familia muy pequeña. Emmanuel era único hijo y Delfina era su única hija. Y la mamá de Delfina vive en Chile", contó. Y agregó que "necesitamos que haya justicia, porque este sujeto no nos mató a dos caniches o a dos perritos que uno cuida, a nosotros este tipo nos arruinó la vida. Sin dudas que nos arruinó la vida. Hoy la mamá de Emmanuel está muy enferma y yo estoy reponiéndome de muchas crisis, de mucho dolor. Me han pasado muchas cosas".

Finalmente, Nancy apuntó nuevamente contra Medina Accinelli: "Él no se hizo cargo de lo que hizo. Huyó a la esquina, donde los vecinos lo retuvieron. Él declara que estaba en shock, pero una persona en shock no se va a la esquina a llamar al seguro y a llamar a su abogado. Él se tendría que haber quedado por lo menos a ver, a decir 'qué hice'. Él tuvo el tupé de prácticamente bajarse sobre el cadáver de mi yerno, porque mi yerno muere instantáneamente. Así que no estaba en shock. Él todo lo que declara es mentira, porque si bien no lo conozco, sí tengo gente que lo conoce, y él ha hecho la vida como cualquier ser humano, sin culpa. Su vida no se detuvo".