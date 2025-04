“Me pedían sedarlo”: la cruda revelación de uno de los médicos de Maradona

Este martes, uno de los médicos de la Clínica Olivos, donde estuvo internado Diego Armando Maradona tras su operación de cabeza, declaró en una nueva audiencia del juicio y complicó al neurocirujano Leopoldo Luque y a la psiquiatra Agustina Cosachov. Cabe destacar que ambos se encuentran imputados por la muerte del Diez.

Se trata de Fernando Villarejo, jefe de la terapia intensiva de la Clínica Olivos, quien estuvo a cargo de Maradona en las horas posteriores a su operación de cabeza. Según indicó, en aquel entonces, Maradona estaba inquieto, se quería ir a su casa y por momentos era “inmanejable”.

“Lo que nos pedían era sedar al paciente, Cosachov y Luque me lo estaban pidiendo. Fue difícil esa reunión porque yo me negué específicamente. Me parecía que no era el lugar e hice constarlo”, reveló el médico.

A su vez, Villarejo aseguró que para él la sedación no era lo mejor y que le planteó al neurocirujano y a la psiquiatra cuáles eran los riesgos. Sin embargo, la decisión fue dormirlo de todas formas.

El médico también manifestó que no estaba de acuerdo con una internación domiciliaria. Además, cuando llegó el momento de la externación, Villarejo recomendó que Maradona sea atendido en un centro de rehabilitación que cuente con personal multidisciplinario atento a su cuadro de abstinencia.

“No era un paciente para estar en una internación domiciliaria, nosotros hace días lo teníamos internado monitoreado y no creía que había que desinstitucionalizarlo”, concluyó.