Filtraron nuevos audios que complican a Agustina Cosachov y Leopoldo Luque por la muerte de Maradona: "Antes de que se vaya Diego"

Durante la 12ª audiencia del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, se dieron a conocer nuevos audios que complican a la psiquiatra Agustina Cosachov y al médico Leopoldo Luque.

Cabe destacar que Luque está imputado por restarle importancia a los síntomas compatibles con una insuficiencia cardíaca, no seguir los controles ni convocar a especialistas. Otra de las acusadas más complicadas es la psiquiatra de Maradona, quien está imputada por haber falsificado presuntamente un certificado médico de una visita que nunca realizó.

En uno de los audios se escucha como Cosachov le daba consejos a Luque para que él quedara “protegido legalmente” cuando Diego fuera externado. Dicho material fue revelado durante la declaración de la psiquiatra Ana Marcela Waisman Campos, quien le dio consejos sobre cómo mejorar la salud de Maradona.

“Te quería llamar para conversar un poco. Esta psiquiatra me tiro algunos tips que me parecen que están buenos respecto de algo que tenemos que poner en la historia clínica antes de que se vaya Diego, que lo podés escribir vos porque ponen mucho ‘médico de cabecera, médico de cabecera’ como para quedar vos protegido legalmente”, comenzó Cosachov.

El barrio de Tigre donde estaba internado Maradona. Foto: X

Lo que le explicó la imputada a Luque es que en el acta de externación les convenía que quedara de manera explícita que la decisión de la internación domiciliaria era tanto del médico de cabecera como de la familia de Diego. “Así no queda como que nosotros nos negamos a la propuesta que ellos hacían, que era la considerada la mejor opción para ellos, que nosotros y la familia nos negamos”, señaló Cosachov en el audio.

A su vez, el martes declararon los empleados administrativos Enrique Esteban Barrios y Germán Dornelli. Los testimonios de ambos fueron clave para responder a la pregunta de por qué en la casa de Tigre donde estaba internado Diego no había la aparatología médica adecuada para auxiliarlo. Barrios y Dornelli aseguraron que la empresa para la que trabajan no da elementos para estos casos y que es algo sabido. “Nosotros no brindamos internación, sino cuidados domiciliarios”, sentenciaron.