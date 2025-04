Extraño: se robaron tres motos en cinco días de la cochera de un mismo edificio en plena Quinta Sección

Una joven denunció que robaron su moto de la cochera de un edificio ubicado en plena Quinta Sección, en la Ciudad de Mendoza, pero lo más preocupante es que también pasó lo mismo con la de su hermana y con la de otro vecino. Lo curioso es que se trata de tres hechos ocurridos en cinco días, que el portón único de ingreso no estaba forzado y que nadie vio absolutamente nada.

Los hechos ocurrieron en un edificio ubicado en Avenida Juan B. Justo al 300, en una conocida zona de bares y restaurantes, en la Ciudad de Mendoza. "Creemos que hay una persona del edificio que facilita la entrada a esta gente o que directamente los delincuentes tienen una llave", sostuvo Sol, una de las damnificadas.

La joven contó que "a mi me robaron la moto el martes 8 de abril, a mi hermana en el jueves santo y al vecino el sábado. Se llevaron una Zanella RX150 de color azul, una Motomel Blitz negra y gris 110 y una Corven 110 azul".

Los delincuentes atravesaron el largo pasillo y abrieron el portón sin inconvenientes / Gentileza.

Sobre sus sospechas, Sol manifestó que "yo creo que como mínimo deben ser dos personas, porque mi moto estaba atada con dos cadenas, no es que la sacás así nomás, por eso me imagino que tiene que haber alguno más haciendo de campana al menos". Cabe tener en cuenta que para acceder al estacionamiento hay que atravesar un largo callejón e ingresar por la única entrada posible, que según la víctima "es un portón de hierro, pesadísimo, y la cochera es totalmente techada. La entrada es compartida con otro edificio, pero es una sola, se entra y se sale por el mismo lado".

No hay cámaras en el edificio

El lunes 28 de abril habrá una reunión de consorcio, donde los vecinos exigirán que se tomen medidas de seguridad. "No sabemos a qué hora entraron, porque tenemos una particularidad en este edificio, que es que no tenemos cámaras", dijo Sol. "Para mí todo ocurre en la noche, de madrugada, cuando ya no queda ningún bar abierto y no hay nadie en la calle".

En tanto, aseguró que "vamos a ver qué dicen en la asamblea, nosotros vamos a exigir más seguridad. Obviamente vamos a pedir que pongan cámaras de seguridad, pero también que el portón sea automático, para que no tengamos que bajar a abril y cerrar, y queremos que pongan una especie de cerco perimetral desde la vereda".

El interior del estacionamiento en el cual también robaron ruedas de autos / Gentileza

Ahora, sin la movilidad, tanto la joven como su hermana deben buscar formas alternativas para llegar a cumplir con sus actividades: "Mi hermana trabaja en el aeropuerto, ahora está complicada para ir hasta allá. Y yo trabajo en el centro, voy caminando, pero tengo a mi hijo que lo cuida mi mamá en Las Heras, asique no me queda otra que ir en micro, porque si me voy en taxi o en Uber me gasto una fortuna".

Sobre el accionar policial hubo conformidad: "La Policía la verdad que vino bastante rápido, constataron el lugar de hecho, estuvieron ahí viendo el perímetro de toda la cochera y vieron que es el único lugar por donde podían entrar, pero tampoco pueden hacer mucho más".

Finalmente, contó que hubo otros hechos similares: "Desde que vivimos acá no había pasado nada y de repente es como que hay una ola de robos tremenda. Nos contaron que una vez un tipo entró a robar una moto, se encontró con el dueño y terminaron a las piñas. Y en otra ocasión ingresaron y se llevaron ocho ruedas de autos".