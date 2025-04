“Ella se tiraba arriba mío”: la aberrante declaración del abuelo que abusó de su nieta

Un aberrante hecho tuvo lugar en Lomas de Zamora, donde un hombre abusó sexualmente de su nieta de siete años. En estos momentos, el sospechoso continúa prófugo.

Todo comenzó cuando la nena le dijo a su maestra de segundo grado de la Escuela Primaria 5 de Lomas de Zamora que no quería volver a su casa porque su abuelo le hacía cosas que no le gustaban. Ante esto, se activó el protocolo escolar y se dio aviso inmediato a la madre de la nena, quien rápidamente identificó al presunto abusador.

Se trata de un hombre de 56 años, al que apodan “Freddy”, quien confesó haber abusado sexualmente de su nieta durante una conversación que tuvo con la madre de la víctima. La mamá de la menor grabó el intercambio que tuvo con el presunto abusador.

“Yo te confié a mis hijos, por qué lo hiciste”, se escucha decir a la mujer, quien registró todo con su celular. “Lo hice porque me hacía jugar, me agarraba, y me tiraba”, se justificó el hombre. Y agregó: “Ella se tiraba arriba mío”.

Sin embargo, tras la discusión, el abuelo se refugió en la casa de su mamá. Inmediatamente, la Policía se dirigió hasta el domicilio para detenerlo pero, cuando llegaron, se escapó por el fondo de la casa. La mamá de la nena radicó la denuncia en la Comisaría de la Mujer y Familia de Lomas de Zamora, y un exámen médico confirmó los abusos.

En el caso, el cual está caratulado como “abuso sexual agravado”, intervino la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N°9 del departamento Judicial de Lomas de Zamora. Por un lado, el acusado tiene una medida cautelar que le prohíbe acercarse a la niña, mientras que la familia de la víctima cuenta con un botón antipánico.