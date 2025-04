Jubilado asaltó un comercio y tuvo que convencer a la empleada que no era broma

Un episodio ocurrido el jueves al mediodía en una dietética en la ciudad de Santa Fe y que fue registrado por la cámara de seguridad del comercio se convirtió en viral en las últimas horas.

En el video puede verse a un jubilado de entre 70 y 80 años que ingresa al local pidiendo dinero “como un préstamo”, y logra posteriormente concretar un asalto luego de convencer a la empleada -que al principio pensó que se trataba de una broma- de que hablaba en serio. Lo hizo tras exhibir un arma de fuego.

Todo sucedió en un comercio ubicado sobre la calle General Paz al 5000, cuando Valentina, la joven que atendía el negocio, se encontraba en plena tarea de cierre. Como suele hacer para evitar la entrada de más clientes a esa hora, dejó ingresar al hombre y cerró la puerta.

En ese momento, el octogenario le pidió que le entregara el dinero: “No te voy a hacer nada, dame la plata”, le dijo con un tono calmo. La reacción inicial de la empleada fue de incredulidad: “Me reí, pensé que estaba haciendo un chiste por su edad”, confesó luego en declaraciones a los medios locales.

Sin embargo, la escena cambió por completo cuando el jubilado sacó un arma de entre sus prendas y le mostró que hablaba en serio. “Me dijo que necesitaba el dinero, que no venía a hacer daño, pero que no podía responder por él si no se lo daba”, relató Valentina. Ante la amenaza, le entregó el efectivo de la caja: cerca de 15 mil pesos, más otros 200 mil que estaban destinados a pagar a proveedores.

A pesar de la tensión, el intercambio entre ambos fue por momentos surrealista. El asaltante suplicaba: “Dame la plata, por favor, la necesito”. La joven intentaba mantener la calma mientras le indicaba que no había más dinero en el lugar. “¡No me amenaces, no tengo más plata! Mirá vos mismo si querés”, se la escucha decir en uno de los fragmentos del video.

Mirá el video del asalto protagonizado por el jubilado:

Tras unos minutos, y aprovechando un descuido del ladrón, la empleada logró salir corriendo hacia una verdulería cercana para pedir auxilio. Algunos vecinos intentaron seguirlo cuando lo vieron escapar a pie, pero lo perdieron de vista al ingresar por un pasillo en la calle Lavalle. Hasta el momento, el hombre no fue identificado ni detenido.

El asalto generó sorpresa por el perfil del asaltante y el extraño diálogo que sostuvo con la víctima. Por esta razón, rápidamente se viralizó en redes sociales, donde se difundieron las imágenes del hecho.