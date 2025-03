"Fueron los peores minutos de mi vida": una jubilada fue asaltada y amenazada con un destornillador y un arma en La Plata

Una jubilada de 88 años fue asaltada en su casa de la localidad de La Plata por cuatro delincuentes encapuchados, los cuales la maniataron, le robaron dinero y pertenencias.

El hecho ocurrió en la noche del lunes en su vivienda ubicada en 11 entre 36 y 37, en La Plata, cuando los malvivientes forzaron una reja trasera para ingresar a la casa y lograron dar con la victima para amenazarla con un arma y un destornillador, mientras que otros dos ladrones revolvían cada rincón del lugar en busca de dinero y objetos de valor.

Según fuentes locales, uno de los malvivientes le apuntó a la jubilada con un arma de fuego, mientras que otro le presionaba un destornillador en el cuello. Luego, la obligaron a acostarse en su cama y le cubrieron el rostro con una frazada y un almohadón.

Tras el episodio, los hombres se llevaron un celular, un juego de llaves y una suma de dinero que la víctima, en estado de shock, no pudo precisar. Luego del asalto, la mujer logró pedir ayuda a los gritos por la ventana, lo que alertó a un vecino, quien llamó al 911. Cuando los agentes de la Policía Bonaerense llegaron, los ladrones ya se habían escapado.

Ante los efectivos, la causa fue caratulada como "robo agravado" y quedó a cargo de la Fiscalía en turno, que ordenó el análisis de cámaras de seguridad para identificar a los responsables del ataque.

Por otro lado, los investigadores hablaron con la jubilada, quien mencionó que "me apuntaron con un arma y me taparon la cara con una frazada. Solo quería que se fueran y que no me lastimaran".

Por último, recordó que los ladrones le exigían dinero de manera agresiva y que no tuvo más opción que quedarse inmóvil mientras revolvían toda su vivienda. "Fueron los peores minutos de mi vida. Escuchaba cómo rompían todo, sentía sus pasos y no podía hacer nada", concluyó la mujer.