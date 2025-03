Un jubilado fue asesinado al intentar proteger a sus nietas de un robo

El hombre, identificado como Benito Cabrera, fue asesinado este sábado en la tarde-noche mientras intentaban robarle el auto en la partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires. El jubilado, de 65 años, estaba sentado en la parte trasera del auto y viajaba junto a sus dos hijas, la pareja de una de ellas, quien conducía, y sus dos nietas.

En declaraciones a TN, Helena Bane, una de las hijas de Cabrera, fue quien explicó el momento del intento de robo. Según relató, la familia fue interceptada por los delincuentes en una moto que intentaron robarles el auto, en la intersección de las calles Martín Coronado y Almeira.

Luego contó que los delincuentes golpeaban el auto con un arma y que antes de fugarse, dispararon a quemarropa hacia donde se encontraba su padre, que, con su cuerpo, cubría a sus nietas por temor a que los hirieran. “Tiraron el tiro y se la dieron a él porque cubría a las criaturas. Dio la vida por sus nietas porque ese tiro podría haber sido para la beba o para mi sobrinita de 3 años”.

El señor fue trasladado a la Clínica Figueroa Paredes, donde le realizaron maniobras de reanimación y donde posteriormente se confirmó su deceso, ya que el disparo le había atravesado uno de sus pulmones.

En sus declaraciones, contó que detuvieron a dos personas, pero que no se confirmó si fueron quienes asesinaron a su padre. Su hija concluyó: “Estamos todos destruidos, todos mal, todos destrozados. Lo único que pido es que se haga justicia, que esto no quede impune, que no quede en la nada, porque estamos cansados, esto no da para más, que paguen”.