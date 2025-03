Detuvieron al custodio de Diego Maradona por falso testimonio

Durante la última audiencia en el juicio por la muerte de Diego Maradona, el fiscal general adjunto en la causa declaró ante el tribunal de San Isidro que el testigo estaba siendo mendaz en forma elocuente. Se trata de Julio César Coria, de 48 años, quien ingresó a declarar en la quinta audiencia. Él es quien estuvo en la casa donde el astro mundial del fútbol vivió las dos últimas semanas de vida y fue quien le hizo respiración boca a boca en el momento en que se advirtió que el Diez no tenía signos vitales.

A los pocos minutos del comienzo de la interrogación en el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro, tras la acusación de Patricio Ferrari, los jueces resolvieron la detención de Coria. "Por unanimidad entendemos la solicitud del fiscal por el delito de falso testimonio. Por mayoría hacen lugar a la detención", dijo el juez Maximiliano Saravino.

Foto: Infobae

En su declaración, Coria sostuvo que el día en el que murió Maradona observó que la psiquiatra Agustina Cosachov, una de las siete personas juzgadas por el delito de homicidio simple con dolo eventual, le realizó masajes de RCP. En este sentido, comenzó la duda por parte del fiscal, ya que en sus declaraciones anteriores no lo había nombrado y había dicho que esas prácticas, mientras él le hacía respiración boca a boca, las llevó adelante la enfermera Gisela Dahiana Madrid.

Tras el testimonio, Coria fue retirado de la sala de audiencias. En ese momento, el Ministerio Público expuso las omisiones y contradicciones. En consecuencia, el abogado Fernando Burlando, que representa a Dalma y Gianinna Maradona, solicitó que se inicie una investigación por falso testimonio.

Además, tanto el fiscal Ferrari como Burlando también hicieron hincapié en otra contradicción de Coria. "Entre el 11 y 25 de noviembre de 2020, no hablé con el neurocirujano Leopoldo Luque", sostuvo el detenido. Sin embargo, se tuvo el acceso a una serie de chats de WhatsApp que desmintieron la versión de custodio. Posterior al alegato, explicó: “Evidentemente, es mi teléfono, pero no me acordaba".

Finalmente, luego del pedido por parte de Burlando, por mayoría con los votos de las juezas Di Tommaso y Makintach, se ordenó la detención.