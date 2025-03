Así fue atacado brutalmente un médico en un hospital de Santa Fe

Un violento episodio tuvo lugar en un hospital de la provincia de Santa Fe, donde un médico fue atacado a golpes por el familiar de una paciente. Tras lo ocurrido, el agresor fue detenido.

El hecho tuvo lugar el lunes pasado en el Hospital Eva Perón de Santa Fe. Allí, un hombre de 40 años exigía que atiendan a su mujer, quien estaba en silla de ruedas y atravesaba una crisis de angustia. Sin embargo, debido a que el hospital estaba abarrotado de gente, los médicos le comentaron que tenían demora para poder atenderla.

“La pareja, que no aceptaba esto, entró pateando la puerta de la guardia y empezó a golpear todas las puertas del pasillo de la guardia hasta que encontró la sala de estar médico. Empezó a increparnos e insultarnos”, detalló, en diálogo con TN, Leandro Giordana, la víctima del ataque.

El personal de seguridad del hospital logró sacar al hombre, pero minutos más tarde, volvieron a llamar a los médicos debido a que el agresor aparentemente estaba convulsionando. “Dejamos todo lo que estábamos haciendo y nos acercamos. Vimos que solo estaba tirado en el suelo, lo que parecía claramente una actuación”, relató Giordana.

El momento en el que el hombre atacó al médico

Y agregó: “Cuando lo empezamos a mover, arrancó a gritar que no lo llevemos como a un perro. Se puso de pie y empezó a insultarnos y amenazarnos”. Una de las cámaras de seguridad del hospital registró el momento en el que el hombre atacó brutalmente al médico. “Me pegó varios golpes y después, cuando me tiró hacia abajo, me pegó dos rodillazos en la cara. Cuando me incorporo, me ahorcó de atrás. Estuvo más o menos 20 segundos golpeándome”, indicó la víctima.

Tras el ataque, el agresor estuvo detenido por varias horas y desde el Hospital Eva Perón realizaron la denuncia correspondiente. Desde TN informaron que el Sindicato de Profesionales Universitarios de la Sanidad (Siprus) dispuso la suspensión de actividades en el hospital. Dicha medida estuvo vigente hasta el jueves por la mañana.