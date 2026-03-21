Edificios en ruinas y más de 100 heridos tras un ataque de Irán en Israel

Una treintena de personas, entre ellas al menos cuatro en estado grave, resultaron heridas este sábado tras el impacto directo de un misil en la ciudad israelí de Arad, en la región meridional del Néguev, según informaron diferentes servicios de emergencias. También se dio un ataque en Dimona, al sur de Israel , donde se encuentra el principal centro nuclear del Estado judío. Entre los dos ataques hay más de 100 heridos.

"Los equipos médicos de United Hatzalah están respondiendo a múltiples incidentes en la región de Arad, donde atienden a más de 30 heridos en diversas ubicaciones. Algunos de los heridos se encuentran inconscientes", detalla este grupo de voluntarios paramédicos.

Por su parte, los paramédicos del Magen David Adom dijeron que al menos cuatro personas resultaron heridas graves, entre ellas una niña de cinco años, y que están investigando si hay personas atrapadas tras el derrumbe de un edificio.

"Esta es una noche muy difícil en la campaña por nuestro futuro", dijo Netanyahu en el texto compartido por su Oficina, en el que aseguró haber conversado con el alcalde de Arad.

"Estamos decididos a seguir atacando a nuestros enemigos en todos los frentes", advirtió sobre la guerra que inicio el pasado 28 de febrero, junto a EE.UU., en contra de Irán y a la que se sumó días después Hizbulá en el Líbano.

Benjamín Netanyahu

Según el centro médico Soroka, en Beersheva, hasta el momento 68 personas heridas fueron trasladadas a emergencias, de ellas 10 en estado grave y 11 con heridas moderadas, mientras que los demás fueron heridos leve.

Además, llegaron a este hospital 90 unidades de sangre y componentes sanguíneos, informó el equipo de emergencias Magen David Adom.

Mientras, los equipos de bomberos dijeron que el impacto se ha producido en el centro de la ciudad, dañando tres edificios y causando un fuego "en el cuarto piso" de uno de ellos, según un comunicado.