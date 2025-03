La buena noticia que recibió el hincha de Racing baleado en Brasil

El hincha de Racing que fue baleado en las playas de Río de Janeiro, Brasil, en la previa del partido de vuelta ante Botafogo por la Recopa Sudamericana, recibió el alta médica este martes.

Si bien ya cuenta con el alta, después de recibir un disparo en la zona de la cintura, aún no volvió a Argentina ya que todavía tiene que seguir haciéndose controles debido a que no fue una cirugía fácil.

"Es un milagro que esté con vida. Nadie se anima a que vuele y que pueda volver a mi casa. Tengo una fractura en el brazo, pero, además, la bala me destrozó el hígado, el estómago, la vesícula y eso es lo más complejo", explico la víctima, Gabriel Gago, en diálogo con DSports Radio.

El violento acto que vivió Gago ocurrió cerca del hotel Windsor, donde se hospedaba el plantel de la "Academia". Según el relato de testigos, todo comenzó con un robo en la playa, en el que los ladrones sustrajeron objetos de oro, muy valiosos en Brasil.

Ante esto, el hincha de la "Academia" contó lo sucedido: "No fue un robo, fue un ataque. Fui en un plan familiar para disfrutar con ellos y de pronto estaba envuelto mi cuñado con la persona que sacó el arma. Yo reaccioné, me fui encima y ahí recibí los impactos de bala".

"Recuerdo tomarle la mano a mi mujer pensando que era una de las últimas veces", agregó.

Por último, Gago agradeció a todas las personas que lo apoyaron tanto a él como a su familia: "Agradecer a Racing, a la AFA y a Botafogo que se pusieron a disposición. Mi familia que viajó para ayudarme con la recuperación y me ayudaron a salir adelante".